Hartberg neuer Letzter – 4:3 von Rapid bei der Admira

Der TSV Hartberg ist in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga auf den Abstiegsplatz zurückgerutscht. Die Steirer verloren auswärts gegen das bisherige Schlusslicht Wacker Innsbruck mit 0:1 und liegen nun einen Punkt hinter den Tirolern. Zwei Zähler fehlen Hartberg auf die Admira, die gegen Rapid vor Heimpublikum von 0:3 auf 3:3 stellte und dann doch noch mit 3:4 verlor.

Durch diesen Erfolg bauten die führenden Hütteldorfer den Vorsprung auf Mattersburg auf vier Zähler aus, weil die Burgenländer daheim gegen den Tabellendritten Altach nicht über ein 0:0 hinauskamen. Am Sonntag geht die Meistergruppe mit den Partien LASK – WAC, St. Pölten – Sturm Graz (beide 14.30 Uhr) und Austria – Red Bull Salzburg (17.00 Uhr) in Szene. Mit einem Sieg wären die “Bullen” drei Runden vor Schluss fix Meister.

Wacker Innsbruck landete im direkten Duell gegen den Abstieg einen wichtigen Sieg. Die Tiroler setzten sich gegen Hartberg am Tivoli mit 1:0 (1:0) durch und überholten den Aufsteiger dadurch auch in der Tabelle. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Innenverteidiger Matthias Maak in der 28. Minute aus einem Eckball. Hartberg hat als Sechster im unteren Liga-Tableau nun einen Zähler Rückstand auf die Innsbrucker, denen erstmals in der Saison zwei Siege nacheinander gelangen. Sollten beide Teams am Ende der Meisterschaft gleich viele Punkte haben, würde Wacker vorgereiht, da bei den Tirolern nach dem Grunddurchgang die Punkte abgerundet wurden.

Rapid hat das verlorene Cupfinale mit einem 4:3-(3:0)-Auswärtssieg bei der Admira gut verdaut. Drei Tage nach dem 0:2 gegen Salzburg hatte Grün-Weiß trotz 3:0-Pausenführung in einer verrückten Partie aber kein leichtes Spiel. Die Admira kam innerhalb von wenigen Minuten auf 3:3 zurück, ehe Christopher Dibon (67.) Rapid mit dem 4:3 einen weiteren Schritt in Richtung Europacup-Play-off schoss. Aliou Badji mit einem Doppelpack (37., 42.) und Mario Sonnleitner (40.) hatten einen souveränen Rapid-Auftritt vor der Pause mit drei Treffern gekrönt. Für eine nach dem Seitenwechsel wie verwandelte Admira schlugen innerhalb von neun Minuten Sasa Kaljdzic (53.), Marcus Maier (59.) und Milos Spasic (61.) zu, konnten das dritte Spiel ohne Sieg in Folge aber nicht verhindern. Die Admira findet sich als Vierter nun zwei Punkte vor Schlusslicht Hartberg im Abstiegskampf wieder, Tabellenführer Rapid vergrößerte den Vorsprung auf den ersten Verfolger Mattersburg drei Spiele vor Schluss auf vier Zähler.

Mattersburg und Altach trennten sich nach einer an Höhepunkten armen Partie mit einem 0:0. Damit liegen die zweitplatzierten Burgenländer weiterhin vier Punkte vor dem Tabellendritten aus Vorarlberg, verabsäumten es allerdings, den Klassenerhalt vorzeitig perfekt zu machen. Die Burgenländer sind seit nunmehr acht Heimpartien ungeschlagen. Altach wiederum hat seit sechs Auswärtsmatches nicht mehr verloren.