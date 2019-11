Harte Bandagen an EU-Grenze

Was geschah am Samstag, 16. November 2019, in unwegsamem Gelände beim 1100 Meter hohen kroatischen Berg Tuhobic im Grenzgebiet zu Slowenien? Zunächst bestätigte das kroatische Innenministerium nur, dass ein illegaler Einwanderer durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe lebensgefährlich verletzt und im Krankenhaus Rijeka notoperiert worden ist. Seit gestern Freitag liegt dazu nun die offizielle Version der kroatischen Polizeibehörden vor: Der Beamte sei auf eine rund 20 Personen umfassende Flüchtlingsgruppe getroffen, habe diese zum Stehenbleiben aufgefordert und sei dann im unwegsamen Gelände leider ausgerutscht.

Dabei habe sich aus dem Gewehr ein Schuss gelöst, der den jungen Mann dann leider getroffen habe — eben „eine Verkettung unglücklicher Umstände“, ließ das kroatische Innenministerium gestern verlauten. Kenner der Szenerie wollen daran aber nicht so recht glauben. Immerhin gibt es seit Monaten Berichte, wonach die kroatische Polizei wiederholt aus Bosnien oder Serbien einsickernde Flüchtlinge aufgegriffen, geschlagen, ihrer Habseligkeiten beraubt und über die Grenze nach Bosnien zurückgedrängt habe — offenbar auch angestachelt durch den Kroatien seitens der EU in Aussicht gestellten baldigen Beitritt zum Schengen-Raum und den Wegfall der internen Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien.

EU-Außengrenze undicht

Im Kern kämpfen Kroatiens Regierung und Polizei aber gegen das Überschwappen der im Nachbarland Bosnien vorerst aufgelaufenen rund 8200 Flüchtlinge mit geplanten Etappenzielen in Kroatien, Slowenien, Italien oder Österreich. Laut aktuellen Daten der UNO sind in Bosnien seit Jahresbeginn knapp 27.000 Flüchtlinge angekommen. Derzeit sind es pro Woche rund 550 Neuankömmlinge.

Dass trotz erlaubter und unerlaubter Maßnahmen der kroatischen Behörden der Flüchtlingsstrom nur gebremst, aber nicht gestoppt werden kann, zeigen ebenfalls die Daten der UNO: seit Jahresbeginn sind in Kroatien 14.200 Flüchtlinge angekommen, im benachbarten Slowenien 12.800. Und noch einmal weiter nördlich, in Österreich, wurden heuer von Jänner bis Ende Oktober 10.300 Asylanträge gestellt.