Harte Kritik an designiertem Richter

Nach Vorwürfen gegen den designierten Bundesverwaltungsrichter Hubert Keyl setzt sich dieser zur Wehr, er verurteilt den Nationalsozialismus und betont, nichts mit Neonazi Gottfried Küssel zu tun zu haben. Keyl war vergangene Woche vom Ministerrat neben anderen für einen Richterposten am Bundesverwaltungsgericht nominiert worden. Dass diese Personalie heikel ist, war offenbar auch dem Justizressort klar. Dort kannte man Medienberichte, wonach Keyl vor einigen Jahren in eine Schlägerei in einem Rotlichtlokal verwickelt war, in deren Folge seine Frau unterstützt von Küssel bei der eskalierten Burschenschafter-Feier erschienen sein soll.

Justizminister Josef Moser (ÖVP) stellte klar, dass man aufgrund der entsprechenden Berichte gleich zwei Mal beim zuständigen Personalsenat nachgefragt wurde, ob die Vorwürfe beim Hearing behandelt wurden. Keyl habe dort glaubwürdig anführen können, dass er sich nichts vorzuwerfen habe. Keyl ließ zudem über seine Anwaltskanzlei verlautbaren, niemals irgendeine gemeinsame politische Vergangenheit mit Küssel gehabt zu haben und mit diesem auch in keinerlei Kontakt zu stehen. Küssel sitzt aktuell eine Haftstrafe wegen Wiederbetätigung ab.

Jetzt folgten neue Vorwürfe gegen Keyl wegen eines älteren Leserbriefs an die Publikation „Zur Zeit“. In diesem soll er gegen die Seligsprechung von Franz Jägerstätter geschrieben haben, der den Wehrdienst unter den Nazis verweigert hatte und hingerichtet wurde. Wer den Dienst in der Wehrmacht verweigert habe, sei „ein Verräter, und Verräter soll man verurteilen und nicht seligsprechen“, wird Keyl zitiert.

Stelzer auf Distanz

Neben weiteren Kritikern übte auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer Kritik an der Bestellung. Er bekrittelte Keyls Aussagen zur Seligsprechung von Franz Jägerstätter und hält seine moralische Eignung für das Amt zumindest für hinterfragenswert, erklärte er gegenüber dem „Kurier“. Stelzer, der ausdrücklich nicht über die fachliche Eignung Keyls urteilen wollte, betonte, dass das allgemein gültige Geschichtsverständnis zur Person Jägerstätters selbstverständlich sein sollte – insbesondere für Personen, die öffentliche Ämter bekleiden.