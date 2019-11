„Hartnäckige Parteinahme für Uni“

Von Melanie Wagenhofer

Am 1. Oktober 2019 hat Brigitte Hütter (46) als Rektorin der Linzer Kunstuniversität die Amtsgeschäfte von Reinhold Kannonier übernommen, gestern fand nun die feierliche Inauguration statt. Hütter übernahm von ihrem Vorgänger, der 19 Jahre im Amt war, die schwere Kette, von der sie sich wünschte, dass diese nie jemanden drücken möge.

Die Feier wurde nicht nur von zahlreich erschienener Prominenz aus Politik, Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur — darunter Bildungsministerin Iris Rauskala und Künstlerin VALIE EXPORT —, sondern auch von jungen Musikern der Bruckneruni und Kunst aus Hütters neuer Wirkungsstätte. Ein Miteinander, das schon die Richtung in diesem neuen Rektorat, das erstmals weiblich besetzt ist, weist. Hütter betonte in ihrer Antrittsrede erneut die von ihr geförderte Partizipation: „Ich will und werde unsere Uni als Gemeinschaft von Lehrenden und Studenten in den Mittelpunkt rücken.“ Unter ihrer Ägide werde es eine „hartnäckige Parteinahme für die Uni“ geben.

Schrebergartendenken unerwünscht

Es gelte, die Leistungen der Kunstuniversität sichtbar zu machen und, damit verbunden, eine weitere Internationalisierung voranzutreiben ebenso wie regionale Partnerschaften zu stärken. Gleichzeitig unterstrich die Rektorin die Bedeutung der Kunst, der künstlerischen Bildung sowie der Forschung für die digitalen, gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen der Zukunft: „Mit unserer Universität plädieren wir für einen offenen, vielfältigen und im Denken groß dimensionierten Weg. Schrebergartendenken und kleinteilige Ansätze werden uns weder als Gesellschaft, noch persönlich weiterbringen“, sagte die Neo-Rektorin. „Unsere Universität hat wichtige Aufgaben in einem sehr großen Kontext: künstlerisch, gestalterisch, wissenschaftlich und gesellschaftlich. Ein Befund, der ein enormer Anspruch ist und für mich persönlichen jeden Tag spürbar ist, nämlich dann, wenn ich die Universität betrete. Es ist ein Moment des Glücks und der Motivation“.

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer betonte in seinen Grußworten die zentrale Rolle der Kunstuniversität in der Gestaltung des Landes und nannte die Aufgabe des Rektors eine, die neben viel Begeisterung auch einen Schuss Pragmatismus verlange, um alles zusammenzuhalten.

Rektorin Brigitte Hütter zur Seite stehen die Vizerektorin Karin Harrasser (Forschung) sowie die Vizerektoren Erik Aigner (Finanzen und Ressourcen) und Frank Louis (Kunst und Lehre).