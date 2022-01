Hasspostings als Kärntner Symphonie

Die Kärntner Zwillingsschwestern Nicole und Birgit Radeschnig gewannen 2010 den renommierten Nachwuchskabarettpreis „Grazer Kleinkunstvogel“ und mischen seither die Kabarettszene mit. Am Samstag erfreuten RaDeschnig im Linzer Posthof. Nicole eröffnet auf der Klarinette. „A scheißliches Instrument und ma schaut genauso aus wie’s klingt“. Das neue Programm heißt „Doppelklick“. Es geht um Hasseinträge im Internet. Besonders üble Meldungen übersetzen sie in kunstvoll jazzigen, grauslich dissonanten Wechselgesang. Es geht aber auch opernhaft, die beiden haben das Stimmpotenzial. Basisdialoge aus dem ganz normalen Alltag wie „He, a geh, oder wos“ lassen sich rappen, wenn zusätzlich in eine Echokammer versetzt, überraschen Witz, und das musikalische Gespür.

Aus eigenständiger Meinung zur brüchigen Haarstruktur, aufgeschlossen für Kurz, Eichhörnchen und Wildschweine entsteht eine Kärntner Symphonie in mehreren Sätzen mal langsam dann schnell bis furios. Um Verschwörungstheorien kreist der zweite Hauptstrang des Kabarettabends. „Es gibt Leute, die glauben, dass Vorarlberg existiert!“ Dabei wissen Eingeweihte, dass das Bundesland eine reine Erfindung der FIS ist und alle Leute dort bloß Schauspieler, die im Sprechseminar scheiterten. Stellenweise geht dem Witz die Luft ein wenig aus, nimmt aber wieder Fahrt auf, sobald die beiden wieder Hasspostings am Akkordeon wettern und stampfen oder in Kärntnerlieder packen. Gefühlvoll und zweistimmig, dass es recht zu Herzen geht, wenn ganz dick die braune Soße aus dem Wohlklang trieft. In der Draufgabe erweist sich Nicole als hochkonzentrierte Loop-Maschine. Ein vergnüglicher Ausflug durch Chaträume, Echokammern, YouTube-Kanäle und Fotoshops. ham