Hat Frau Trump Wahlsieg beweint?

In den USA sorgt ein neues Buch über US-Präsident Donald Trump und seine Familie für Aufsehen: Unmittelbar nach Trumps Wahlsieg im November 2016 soll dessen Frau Melania in Tränen ausgebrochen sein – weil sie gar nicht glücklich über den Triumph ihres Mannes war. So steht es in einem kommende Woche erscheinenden Buch über die Trump-Präsidentschaft, aus dem verschiedene Medien im Vorfeld Auszüge veröffentlichten.

Der Wahlsieg, mit dem keiner rechnete…

„Melania weinte – und zwar nicht vor Freude“, heißt es in dem Buch „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ von Michael Wolff, für das der Autor nach eigenen Angaben Interviews mit Donald Trump und seinen wichtigsten Beratern führte.

Wolff beschreibt darin die Ungläubigkeit des Trump-Teams, als sich in der Wahlnacht der Sieg des ehemaligen Reality-TV-Stars abzeichnete. So habe Donald Trump Junior einem Freund erzählt, sein Vater habe ausgesehen, „als ob er einen Geist erblickt hätte“.

Trumps Sprecherin stritt allerdings ab, dass Melania am Wahlabend Tränen vergossen habe.

Das Weiße Haus will laut Medienberichten die Veröffentlichung eines kritischen Buches über Präsident Donald Trump verbieten lassen. Die „Washington Post“ berichtete am Donnerstag, dem Autor Michael Wolff und dem Verlag Henry Holt & Co. seien entsprechende Verfügungen zugestellt worden.

Das Buch enthält viele pikante Details. So zum Beispiel die Erklärung, warum Trump bevorzugt bei Mc Donalds speist: Weil er angeblich Angst hat, vergiftet zu werden. Bei der Fastfoodkette soll er das nicht befürchten: „Niemand wusste, dass er kommen würde und das Essen war bereits sicher zubereitet.“