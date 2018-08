„Hat mit Verhältnismäßigkeit nichts zu tun“

VOLKSBLATT: Bei der 15a-Vereinbarung heißt es vorerst bitte warten. Wie pro- blematisch ist für die Gemeinden die Unsicherheit?

HINGSAMER: Die 15a-Vereinbarung wäre ja grundsätzlich positiv, weil für den Ausbau der Kinderbetreuung Gelder fließen. Jetzt aber soll erstens die Summe dieser Mittel gekürzt werden. Und es ist schon problematisch, wenn es statt 142 Mio. nur mehr 110 Mio. Euro gibt. Zweitens werden die Voraussetzungen, dass man sich das Geld abholen kann, in der jetzigen Formulierungen so hochgeschraubt, dass man gar nicht über den Gesamtbetrag reden muss, weil wir das Geld sowieso nicht komplett abholen können. Diese Vorgaben des Bundes sind maßlos überzogen, aber angeblich gibt es Verhandlungsbereitschaft des Bundes, dass man das korrigiert. Und drittens – das ist immer bei diesen Vereinbarungen und das trifft uns schon seit Jahren – werden nur Beträge für den Ausbau bereitgestellt. Die Mehrkosten für dieses bessere Angebot müssen dann die Gemeinden alleine schultern. Man gibt einen Anreiz, dass man mehr tut – oft sogar mehr als die Eltern überhaupt wollen. Und dann bleiben wir auf den Folgekosten sitzen. Das ist unfair und verwerflich.

Was bräuchten die Kommunen, wie soll die neue Regelung ausschauen?

Der Bund sollte auch verstehen, dass in ländlichen Bereichen andere Gegebenheiten da sind. Es gibt einen Unterschied zwischen Ballungsräumen und am Land. Gerade am Land wird das Angebot gar nicht so angenommen. Der Bund sollte auch anerkennen, dass wir dort, wo wir die Kinderzahlen nicht zusammenbekommen über Gemeindegrenzen hinweg etwas tun oder auch uns mit alternativen Betreuungsmodellen etwa mit Tagesmüttern helfen. Und die Eltern sind damit durchaus zufrieden. Die ganzen Statistiken zeigen ja nur, was in der institutionellen Betreuung ist. Man sollte bei all diesen Darstellungen auch die Eltern befragen. Wenn die Eltern sagen, mit dem Angebot in meiner Gemeinde bin ich nicht zufrieden, dann habe ich als Bürgermeister eh ein Problem und werde versuchen, es zu lösen.

Es verhandeln allerdings nur Bund und Länder. Ein langjähriger Wunsch des Gemeindebundes ist, dass man bei solchen Themen am Verhandlungstisch sitzen will. Glauben Sie, dass er irgendwann in Erfüllung geht?

Bisher war man auf Bundesseite dazu nicht bereit. Aber es wäre notwendig, dass man nicht über die Köpfe der Gemeinden hinweg etwas verhandelt, was hauptsächlich die Gemeinden betrifft. Wenn sich zwei etwas ausmachen, aber die zwei die Last nicht zu tragen haben, weil diese ein Dritter tragen muss, dann ist es verwerflich, dass der Dritte bei den Verhandlungen nicht dabei ist.

Beim Gemeindetag wurde erklärt, dass Politik und Verwaltung eine neue Fehlerkultur brauchen. Was verstehen Sie darunter?

Wenn ich in den Gemeinden Menschen finden will, die als Bürgermeister oder im Gemeinderat Verantwortung übernehmen wollen, dann braucht es eine Fehlerkultur. Das heißt, ich anerkenne, dass in der täglichen Arbeit einmal ein Fehler passieren kann, den kann ich dann auch eingestehen, korrigieren und beseitigen. Was jetzt passiert ist, dass man, wenn man als Bürgermeister vergisst, 50 Euro Mahnspesen zu kassieren, gleich zum Staatsanwalt vorgeladen wird. Das hat mit Verhältnismäßigkeit nichts zu tun. Das hat mit Fehlerkultur nichts zu tun. Wenn in der Buchhaltung ein kleiner Fehler passiert, dann sollte es möglich sein, dass ich diesen korrigiere. Wenn ich dazu nicht bereit bin, verstehe ich, dass die Gemeindeaufsicht tätig wird. Fehlerkultur heißt auch, dass man gescheiter werden kann. Und ich brauche die Chance, solche Fehler auch korrigieren zu können.

Wie schwierig ist der Spagat zwischen Bürgernähe und Gesetzesvorgabe?

Wir sind natürlich auf die Verfassung angelobt und müssen uns an die Gesetze halten. Und es gehört auch zur Bürgernähe, dass vor dem Gesetz alle Bürger gleich sind. Aber man sollte nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und wenn wirklich ein Gesetz am Bürger vorbei geht, dann muss man halt auch ein Gesetz korrigieren.

So wie etwa die EU-Trinkwasserrichtlinie?

Diese Rahmenrichtlinie ist eh noch nicht beschlossen, aber sie ist maßlos überzogen. Das mag vielleicht zu Großstädten wie London passen, aber für unser System würde das nur eine massive Verteuerung bringen. Das ist so nicht notwendig und da schießt man weit über das Ziel hinaus. Die EU sollte auch bedenken, dass es der Bürger zahlen muss. Und es hat in Österreich ja auch nie ein Problem mit der Trinkwasserversorgung gegeben.

Der Herbst naht und damit auch wieder die Budgetplanungen für das kommende Jahr. Rechnen Sie mit Problemen?

Die gute wirtschaftliche Lage hilft uns natürlich und bringt uns mehr Einnahmen. Wir spüren aber, dass die Aufwendungen für Pflege und Behindertenhilfe doch deutlich steigen, mehr als die Einnahmen. Summa summarum gehe ich aber davon aus, dass wir uns bei der Budgeterstellung heuer leichter tun als in den vergangenen Jahren.

Ist die Gemeindefinanzierung Neu angekommen?

Ja, insbesondere bei jenen Gemeinden, die sich mit den neuen Regeln intensiv auseinandergesetzt haben. Es können natürlich nicht alle zu 100 Prozent zufrieden sein, weil sich ja nur der Verteilungsschlüssel geändert hat, aber nicht mehr Geld verteilt wird. Aber ich glaube schon, dass man sich jetzt beim zweiten Budget, das nach diesen Regeln erstellt wird, leichter tut. Man lernt, mit dem Modell umzugehen.

Und wie ist es mit der Neuaufstellung bei der Gemeindeprüfung?

Einerseits werden die legistischen Details noch im Unterausschuss verhandelt und andererseits so anders wird die Prüfung nicht ablaufen. Es wird nur eine stärkere Trennung zwischen der Prüfung des Voranschlages und der Prüfung des Rechnungsabschluss gemacht. Es ist eine Trennung zwischen dem Blick in die Zukunft, bei dem die Bezirksverwaltungsbehörden den Voranschlag prüfen und die Gemeinden beraten. Und dem Blick in die Vergangenheit: In den fünf neuen Prüfzentren wird der Rechnungsabschluss kontrolliert. Es kann schon sein, dass es da oder dort Anfangsschwierigkeiten gibt, aber ich bin zuversichtlich, dass sich das rasch einspielt.

Wir haben jetzt bald Halbzeit der Legislaturperiode. Sind Sie mit dem bisher Erreichten zufrieden?

ja, es ist manches wirklich vernünftig gelöst worden, etwa die Gemeindefinanzierung Neu. Der große Rahmen passt. An manchen Feinheiten muss man noch schleifen.

Was müsste noch bis 2021 abgearbeitet werden?

Toll wäre es, bis 2021 bei den Transferleistungen eine Entflechtung zu schaffen. Auch die Frage, was macht der Bund im Gesundheitsbereich: Das Damoklesschwert AUVA ist nicht vom Tisch, ich hoffe aber, dass beim Bund Vernunft einkehrt, denn klar ist, wenn die AUVA groß Leistungen einsparen muss, dann schlagen diese Leistungen in der allgemeinen Spitalsfinanzierung auf, was wiederrum die Gemeinden trifft. Das wäre ja nur eine Kostenverlagerung. Da müssen wir aufpassen. Und man muss das Pflegethema ganzheitlich angehen. Ein Murks wie bei der Abschaffung des Pflegeregresses sollte sich nicht wiederholen. Man muss an einer Gesamtlösung arbeiten und etwa die mobilen Dienste stärken, Grundlage sollte nämlich „mobil vor stationär“ bleiben. Aber es braucht natürlich auch stationäre Angebote. Und man muss die Frage nach künftigem Pflegepersonal lösen, hier braucht es einen Ausbildungsschub. Da müssen wir alle zusammenhelfen.

Mit Gemeindebundpräsident LAbg. Hans Hingsamer sprach Herbert Schicho