Hat Putin den Brexit herbeigefakt?

Mit der knappen Mehrheit von 51,9 Prozent haben die Briten im Juni 2016 den Austritt aus der EU beschlossen. Das war auch Folge einer auf Halbwahrheiten und Lügen basierenden Anti-EU-Kampagne in sozialen Medien, hinter der Russland vermutet wird. Die Schwächung der EU ist ein Ziel von Kremlchef Wladimir Putin, weshalb dieser auch EU-feindliche Parteien in Europa fördert. Nach Druck britischer Politiker wird Facebook nun genau prüfen, ob das Netzwerk für russische Brexit-Kampagnen missbraucht wurde. Dabei solle nach weiteren Accounts mit Verbindung zu russischen Stellen gesucht werden, erklärte Facebook in einem Brief an das britische Parlament.

In einem ersten Schritt war nur geprüft worden, ob bekannte Profile, die bereits als von Russland beeinflusst galten, vor dem Referendum Fake News verbreitet hatten. Dabei gab es laut Facebook nur „minimale“ Aktivität. Der Medienausschuss des Unterhauses fand die Antwort unzureichend und forderte, auch nach anderen Accounts mit möglichen russischen Verbindungen zu suchen. Dem Ausschuss zufolge gibt es keinen Zweifel, dass Russland sich in die britische Politik eingemischt hat.