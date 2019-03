Hattmannsdorfer fordert nach Briefwahl-Pannen Krisenstab in der AK

Kein Einzelfall: Wo in den von der Arbeiterkammer verschickten Unterlagen zur Briefwahl auf der linken Seite ein Stimmzettel kleben sollte, findet sich entweder nichts dergleichen — wie im Bild — oder gleich mehrere. „Briefwahl-Fiasko“ nennt das OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer, und: „Solch eine indiskutable Schlamperei darf gerade bei so einer heiklen und sensiblen Angelegenheit wie einer Wahl nicht passieren“. Mit Verweis auf die vom Verfassungsgerichtshof aufgehobene Bundespräsidentenwahl fordert Hattmannsdorfer von der AK, umgehend einen Krisenstab einzuberufen. Es müsse alles unternommen werden, „damit das verfassungsrechtliche Wahlrecht ordnungsgemäß ausgeübt werden kann“, so der OÖVP-Geschäftsführer. Nachsatz: „Statt AK-Mittel für Imagewerbung für den SPÖ-Spitzenkandidaten zu verwenden, wäre das Geld besser in eine korrekte Wahlabwicklung investiert gewesen“.

Eine Pannenmeldung kommt auch aus Niederösterreich: Dort seien einen Tag vor dem heutigen Wahlbeginn noch keine Briefwahlunterlagen verschickt worden, kritisiert der ÖAAB Niederösterreich.