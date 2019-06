Hauptsache stabil!?

Heute vor 30 Jahren machte Chinas KP den Platz des Himmlischen Friedens (Tiananmen) in Peking zur Hölle. Dort platzte der Freiheitstraum Tausender Demonstranten, die für ihr Land erhofft hatten, was Michail Gorbatschow in der Sowjetunion versprach: Glasnost und Perestroika — Offenheit und Umgestaltung.

Das Pekinger Regime arbeitet daran, das Blutbad aus dem Gedächtnis zu verbannen. Weil sich die Erinnerung aber nicht vollkommen unterdrücken lässt, wird das Massaker als notwendige Maßnahme zur Sicherung der Stabilität dargestellt. „Das war das korrekte Vorgehen. Deshalb ist China stabil“, sagte dieser Tage Verteidigungsminister Wei Fenghe.

Insgeheim denken wohl viele Regierungen und Wirtschaftskapitäne so. Denn die Weltwirtschaft hätte in den vergangenen drei Jahrzehnten kaum den Impuls des chinesischen Aufschwunges erlebt, wäre das Riesenreich von politischen, ethnischen und religiösen Zentrifugalkräften zerrissen worden.

„Die harte Hand der Kommunistischen Partei hält diesen Vielvölkerstaat zusammen.“

Die harte Hand der Kommunistischen Partei hält diesen Vielvölkerstaat zusammen. Zugleich blieb die Hoffnung, wirtschaftliche Prosperität führe letztlich zur Demokratie, unerfüllt. Die Diktatur wird vielmehr mittels Digitalisierung perfektioniert. Und via Neue Seidenstraße droht ein Export des chinesischen Systems in andere Weltregionen.