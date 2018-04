Hausdurchsuchung bei Swietelsky

Beim Linzer Baukonzern Swietelsky sind in der vergangenen Woche mehrere Geschäftsräume durchsucht worden. Die rumänische Anti-Korruptionsbehörde ermittelt wegen eines Korruptionsskandals im Land, in den auch ranghohe rumänische Politiker verwickelt sein sollen. Bei einem Bahn-Großauftrag sollen 20 Millionen Euro an Schmiergeld geflossen sein.

Wie eine Sprecherin der rumänischen Antikorruptionsbehörde DNA mitteilte, soll das Schmiergeld über Offshore-Firmen in mehreren Tranchen geflossen sein, die der „gesetzliche Vertreter eines ausländischen Unternehmens hierzulande“ tätigte. Ehemalige Swietelsky-Mitarbeiter sollen bei öffentlichen Bauaufträgen in Rumänien „im strafrechtlichen Sinne korruptiv gehandelt“haben, wie es in einer schriftlichen Stellungnahme von Swietelsky heißt. „Von diesem Vorwurf kann auch die Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. im Rahmen der Verbandsverantwortung betroffen sein“, heißt es weiter.

Man nehme die Vorwürfe ernst und habe den ermittelnden österreichischen Behörden volle Kooperationsbereitschaft zugesichert. Gleichzeitig habe man zur Aufklärung der Vorwürfe eine umfassende interne Untersuchung eingeleitet, versicherte der der kaufmännische Geschäftsführer des Baukonzerns, Adolf Scheuchenpflug, in einem Statement.