Hauseinsturz in Düsseldorf: Leiche von Bauarbeiter entdeckt

Nach dem teilweisen Einsturz eines Wohngebäudes in Düsseldorf haben Rettungskräfte einen der beiden vermissten Arbeiter tot aufgefunden. Die Leiche des Manns liege unter den Trümmern an der Unglücksstelle, teilte die Feuerwehr am Dienstagvormittag mit. Eine direkte Bergung des Leichnams sei derzeit nicht möglich, weil weiterhin Einsturzgefahr bestehe.

Das leer stehende Gebäude war am Montag aus zunächst unbekannter Ursache über dreieinhalb Geschoße eingestürzt. Ein Bauarbeiter kam ins Krankenhaus, neun Kollegen konnten die Unglücksstelle in Düsseldorf-Friedrichstadt unverletzt verlassen. Auch drei angrenzende Gebäude wurden geräumt. Insgesamt mussten 40 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Die Arbeiten an der Einsturzstelle liefen auch am Dienstagvormittag mit Hochdruck weiter. Die 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden von Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks und Baufachleuten unterstützt. “Die Freilegung und das vorsichtige Abtragen der Trümmer- und Gerüstteile werden teils in Handarbeit, teils mit technischem Gerät gemacht”, teilte die Feuerwehr mit.