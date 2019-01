Hauser Neunte bei Biathlon-Weltcup in Antholz

Lisa Hauser hat am Donnerstag beim Biathlon-Weltcup in Antholz mit Rang neun im Sprint eine Spitzenplatzierung erreicht. Die 25-jährige Tirolerin glänzte in Südtirol einmal mehr mit einer schnellen und fehlerfreien Schießleistung. Ihr Rückstand auf die ebenfalls fehlerlos gebliebene Premierensiegerin Marketa Davidova (CZE) betrug 18,7 Sekunden.

Rang zwei ging an die laufstarke Finnin Kaisa Mäkäräinen (+1,7 Sek.), die ebenso wie die drittplatzierte Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (+3,5) einmal in die Strafrunde musste. Die Österreicherinnen Julia Schwaiger (48.), Katharina Innerhofer (52.) und Christina Rieder (54.) verpassten die Punkteränge, konnten sich aber für das Verfolgungsrennen am Samstag qualifizieren.

“Ich habe vor meinem Start mitgekriegt, dass viele Top-Athletinnen liegend null geschossen haben. Da wusste ich, dass ich einen Nuller brauchen werde, um vorne dabei zu sein”, sagte Hauser, die ihre bisher beste Saisonplatzierung einstellte.

“In der Schlussrunde habe ich leider nicht ganz so einen guten Tag erwischt, hatte aber das Glück, dass Tiril Eckhoff vor mir war. Ich habe versucht, so gut wie möglich an ihr dranzubleiben, das ist mir gelungen.” Die Höhenlage habe das Rennen “extrem schwer” gemacht. “Schon beim Einlaufen haben sich meine Füße zehnmal schwerer als sonst angefühlt. Umso schöner, dass es am Ende für einen Top-Ten-Platz gereicht hat”, betonte Hauser.