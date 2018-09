Hayböck mit „Luft nach oben“

Der ÖSV-Adler hofft auf Top-Sprünge beim Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach

Von Tobias Hörtenhuber

Am Wochenende ist es wieder so weit — die Skisprung- Weltklasse (Ausnahme Norwegen) gibt sich in Hinzenbach beim Sommer-Grand-Prix Stelldichein.

Und auch wenn sich Lokalmatador Michael Hayböck eine bessere Form für das Heim-Event gewünscht hätte, der 27-Jährige freut sich auf den ersten Saisonhöhepunkt: „Es ist ja schon fast Routine, echt cool“, meinte er vor der heutigen Quali (19) für den Bewerb am Sonntag (15.30/live ORF eins).

„Sag niemals nie“

Der Hobbypilot feilt derzeit noch an der Feinabstimmung seines Sprungs. „Das ist viel Kopfarbeit.“ Bekanntlich springt es sich aber am besten, wenn man ohne Nachdenken springen kann. Deshalb ist die Erwartungshaltung für Hinzenbach eher gedämpft. „Es kann schnell gehen, sag niemals nie“, hat der Oberösterreicher aber die Hoffnung auf einen Spitzenplatz nicht aufgegeben. Eines sei sicher: „Ich hab noch Luft nach oben, aber der Weg stimmt.“ Ebenso wie jener des gesamten Teams, wie Hayböck bestätigte. „Es war heuer wirklich so, dass im Sommer alles gemeinsam gemacht wurde. Es erfolgt auch ein guter Austausch über das Material, sicher ganz wichtig.“

Auch UVB-Hinzenbach-Kollege Markus Schiffner zeigte sich mit dem Sommer zufrieden, obwohl er offiziell in keinem ÖSV-Kader mehr steht. „Es wird immer besser, ich fühle mich gut.“ Zuletzt belegte der 26-Jährige beim GP in Rasnov als bester Österreicher Platz 17. Vor den eigenen Fans nimmt sich Schiffner vor, „einfach frech drauf los zu springen.“

In der GP-Gesamtwertung ist dem Russen Jewgenij Klimow der Sieg kaum mehr zu nehmen. Zwei Springen vor Schluss (Finale 3. Oktober in Klingenthal/D) führt der Überraschungsmann 138 Punkte vor Weltcup-Gesamtsieger Kamil Stoch (POL).

Die Kleinen ganz groß

Bevor die Energie-AG-Arena aber den Stars gehört, haben die Kids ihren großen Auftritt. Rund 140 Nachwuchstalente ermitteln heute (ab 8.30) die Sieger der 20. Int. Kinder-4-Schanzentournee. „Cool, dass das erstmals verbunden wird“, ist auch Hayböck, der den Bewerb 2002 gewonnen hatte, von dieser Kombination begeistert. Er wird, wie einige seiner Kollegen, die Sieger ehren. „Das wäre für mich als Kind eine große Sache gewesen, deshalb ist das selbstverständlich.“