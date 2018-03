Hayböck pro Kuttin: „Bin nicht für ein Köpferollen“

Von Tobias Hörtenhuber

Eine Bänderiss im Herbst, Platz sechs bei Olympia in Pyeongchang, ein Sturz bei der Skiflug-WM, ein dritter Platz in Oslo, ein Infekt vor dem Weltcupfinale — die Skisprung-Saison von Michael Hayböck war alles andere als perfekt. Trotzdem, oder gerade deshalb, freut sich der Oberösterreicher, der derzeit beim Skifahren am Nassfeld regeneriert, schon wieder auf den nächsten Weltcup-Winter. Und im Gespräch mit dem VOLKSBLATT stellte der 26-Jährige auch klar, mit welchem Trainer er diese angehen will — Heinz Kuttin.

„Ein Supertyp“

„Er ist ein Supertyp, sehr engagiert. Es passt alles mit ihm als Person“, stärkte Hayböck jenem Mann den Rücken, unter dem der Oberösterreicher endlich seinen Durchbruch schaffte. Änderungsbedarf im System des ÖSV sieht Hayböck nach dem Absturz auf Platz vier im Nationencup dennoch. „Die Strukturen, der Material- und Trainersektor müssen harmonieren. Ich bin aber nicht für ein Köpferollen.“ Dafür würde sich der Kirchberg- Theninger wünschen, dass man „die Athleten mehr miteinbeziehen, sie um ihre Meinung fragen würde.“ Personalentscheidungen müssten natürlich andere treffen. „Ich hab mit mir selbst genug zu tun“, merkte Hayböck schmunzelnd an.

Immer positiv bleiben

Und da steht nach Ostern ein grundlegende Analyse einer Saison an, „wie ich sie noch nie hatte.“ Nach der Verletzung zu früh begonnen, zu lange am Material getüftelt, zu viel nachgedacht? Noch hat er die Gründe für eine inkonstante Saison nicht gefunden. Fix ist nur, ein Michael Hayböck bleibt immer positiv. Also schöpft er vor allem daraus neuen Mut, dass es in besonders schwierigen Phasen wie der Tournee oder bei Olympia, als das gesamte Team massiv unter öffentlichen Druck stand, für ihn persönlich gut gelaufen ist.