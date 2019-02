Hayböck tankte vor Quali Selbstvertrauen

Titelverteidiger Stefan Kraft, Philipp Aschenwald, Manuel Fettner, Michael Hayböck und Daniel Huber wurden von Cheftrainer Andreas Felder für die heutige (14.30, live ORF eins) Qualifikation für den Einzelbewerb der Skispringer am Samstag in Innsbruck nominiert.

Felder war mit den ersten Trainingssprüngen seiner Adler durchaus zufrieden. „Das ist doch immer ein gewisses Risiko. Aber jetzt haben sie gesehen, dass sie gut dabei sind, das müsste passen“, meinte der 56-Jährige zuversichtlich.

Mit Hayböck steigt auch der erste von zwei oberösterreichischen Vertretern in die WM ein. „Bei ihm fehlt die Konstanz komplett“, analysierte dessen systemischer Coach Patrick Murnig im VOLKSBLATT-Gespräch die bisherigen Leistungen. „Es ist ihm leider noch nie gelungen, zwei gute Sprünge hintereinander zu reihen.“

Nach Training „glücklich“

Im gestrigen Training ist Hayböck das zumindest im Ansatz gelungen. Mit 126 m war der 27-Jährige im ersten Durchgang sogar der Weiteste, im zweiten kam er auf 122 m (6.). „Ich bin frei drauflos gesprungen, habe auf das vertraut, was ich mir in den letzten Wochen erarbeitet habe, dass es stabiler geworden ist.“ Nachsatz: „Es war nur Training, aber ich bin sehr glücklich darüber.“

Nachdem ein zehnter Rang im Dezember in Engelberg seine bisher beste Platzierung in dieser Saison war, übte sich der Kirchberg-Theninger im Vorfeld in Zurückhaltung: „Das größte Ziel ist, dass ich im Team (Sonntag/Anm.) dabei bin. Das ist sicher meinte beste Medaillenchance.“ Je einmal WM-Silber und Bronze hat er in diesem Format schon ersprungen, Einzelmedaille fehlt noch.