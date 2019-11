HC Strache bietet via Facebook Comeback an

Nachdem Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Samstag einen Überraschungsauftritt bei einer Raucher-Demo vor dem Bundeskanzleramt am Wiener Ballhausplatz absolviert hat, bringt er nun in einem Facebook-Posting ein politisches Comeback ins Spiel. „Ich biete der FPÖ die Aufhebung meiner Suspendierung (diese war eine nicht freiheitliche Vorverurteilung) und Rückkehr als Wiener Parteichef an“, postete Strache in einem Kommentar auf der „Heute“-Facebook-Seite. „Machen wir eine demokratische Basis-Abstimmung, wer die FPÖ in die Zukunft und Wiener Wahl 2020 führen soll!“

Bei der freiheitlichen Parteispitze dürfte diese Ambition freilich nicht auf Gegenliebe stoßen. Erst vor kurzem hatte FPÖ-Bundesparteichef Norbert Hofer in einem APA-Interview eine politische Rückkehr des über das Ibiza-Video gestolperten Ex-Parteichefs ausgeschlossen — selbst wenn dieser juristisch freigesprochen wird. Strache habe „eine tolle Karriere gehabt bis hin zum Vizekanzler“, aber: „Irgendwann ist halt auch ein Weg zu Ende, und der ist zu Ende“, erklärte Hofer.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker kann der Strache-Idee für ein Comeback in Wien wenig abgewinnen: „Strache ist aus vielen Ämtern freiwillig zurückgetreten, und jetzt setzte er so ein Posting ab. Ich würde ihm raten, in Selbstreflexion einzutauchen.“

Anrufe und Chats

Zwischenzeitlich wurde auch bekannt, dass Strache unmittelbar vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos Immobilieninvestor Rene Benko und Kathrin Glock, die Ehefrau des Waffenindustriellen Gaston Glock, angerufen hat. Dies zeigt eine Rufdatenrückerfassung der „Soko Ibiza“, berichtet „Profil“. Zeitgleich habe Strache den Freiheitlichen Abgeordneten Harald Stefan gefragt, ob er „heikle Unterlagen“ in dessen Büro lagern könne.

Wortwörtlich wollte Strache wissen: „Hast du einen Safe in deinem Büro, wo ich heikle Unterlagen lagern kann? Lg.“ Stefan antwortete laut Protokoll mit: „Ja. Habe einen privaten Safe. LG.“ Strache fragte, ob er einen „größeren Akt“ bringen dürfe. Stefan, im Zivilberuf Notar, bejahte und meinte, dass er diesen „gerne verwahren“ könne.