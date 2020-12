Drei Verletzte bei heftiger Explosion in Nashville

Bei einer Explosion in der Innenstadt von Nashville im US-Staat Tennessee sind drei Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Nashville bestätigte, dass es um 6.30 Uhr (Ortszeit) an einem Fahrzeug eine Explosion gegeben habe. Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Tat aus.

Eine Einsatzkraft hatte dem WKRN gesagt, dass ein Wohnwagen explodiert sei und dabei mehrere Gebäude beschädigt wurden. Dutzende User in sozialen Netzwerken hatten Fotos und Videos aufgenommen, auf denen schwarzer Rauch über der Innenstadt zu sehen war.