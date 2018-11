Heftige Explosion in Kabul nahe einer Demonstration

Eine heftige Explosion hat am Montag Kabul erschüttert. Ein Polizist sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe am Ort der Explosion zehn bis 15 Opfer gesehen, die tot oder verletzt am Boden lagen. Nach Angaben des Innenministeriums ereignete sich die Explosion vor einer Schule im Stadtzentrum.

In der Nähe hatten zuvor zahlreiche Demonstranten gegen Anschläge der radikalislamischen Taliban auf Angehörige einer schiitischen Minderheitsgruppe protestiert.

bezahlte Anzeige

In dem Innenstadtviertel von Kabul hatten sich am Sonntagabend hunderte Demonstranten versammelt, darunter auch Studenten. Sie forderten einen besseren Schutz für die schiitische Hasara-Minderheit. Die Demonstration dauerte am Montag noch an. Die Minderheit ist immer wieder Ziel von Anschlägen der sunnitischen Taliban.

Am Montag schickte das afghanische Militär zusätzliche Soldaten in zwei Bezirke der südöstlichen Provinz Ghazni, die mehrheitlich von der Hasara-Minderheit bewohnt wird. Kämpfer der Hasara und die afghanische Armee liefern sich in Jaghori und Malistan seit dem vergangenen Mittwoch Gefechte mit den Taliban. Dabei wurden nach Polizeiangaben am Sonntag 15 Zivilisten und zehn afghanische Spezialkräfte getötet.