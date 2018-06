Heimatliebe & Fortschrittsglaube

Peter Rosegger wurde am 31. Juli 1843 am Kluppeneggerhof am Alpl (Krieglach) als erstes von sieben Kindern geboren. Seinen ersten Unterricht bekam er von einem ehemaligen Schulmeister und Mesner, der wegen seiner Ansichten zur Märzrevolution aus seiner Pfarre verjagt worden war und gegen Unterkunft und Verpflegung auf den Bauernhöfen lehrte.

Der eher schwächliche Bub war weder als Bauer, Pfarrer oder Schneider geeignet, hatte aber Talent zum Geschichtenerzählen. Er machte zwar eine Schneiderlehre und ging mit seinem Meister von Hof zu Hof, sammelte dabei aber vor allem Geschichten, die er aufschrieb und weiterentwickelte. Diese literarischen Versuche brachte ein Bekannter zur Grazer „Tagespost“, wo Rosegger dann ab 1864 als Redakteur tätig war. Ein Gönner finanzierte ihm zu dieser Zeit die Ausbildung an der Handelsakademie, die er 1869 abschloss. Von da an lebte er als freier Schriftsteller.

Sein erstes Buch „Zither und Hackbrett“ war eine Sammlung von Mundartgedichten und erschien im Verlag Pock, es folgten „Tannenharz und Fichtennadeln“, 1870 „Sittenbilder“, die später zu „Das Volksleben in der Steiermark“ ausgebaut wurden. 1873 lernte er die Hutmachertochter Anna Pichler aus Graz kennen und heiratete sie. Das Paar bekam zwei Kinder, doch die junge Frau starb bereits nach zweijähriger Ehe 1875.

Im Oktober 1876 begann Peter Rosegger mit der Herausgabe der Zeitschrift „Der Heimgarten“, in der er als kritischer Journalist die Missstände seiner Zeit aufgriff und nicht mit Sozialkritik sparte. Er verfasste auch weiterhin Bücher, 1877 erschien sein Erinnerungswerk „Waldheimat“.

Der mittlerweile finanziell gut gestellte Schriftsteller ließ sich in Krieglach ein Landhaus bauen — er hatte den Verlust des elterlichen Hofes, den die verarmte Familie 1868 aufgeben musste, nie verwinden können. 1879 heiratete er ein zweites Mal, und zwar Anna Knauer, die Tochter eines Wiener Baumeisters. Ein Jahr später wurde sein Sohn Hans Ludwig geboren, der ebenfalls Schriftsteller wurde.

Mit seinem Roman „Jakob der Letzte“ löste Rosegger 1888 eine heftige Diskussion über die Lage der Bauern aus. Er beschrieb darin, wie die Industrialisierung die Bauernhöfe zurückdrängte. Zwei Jahre später erfolgte die Uraufführung seines Dramas „Am Tage des Gerichts“. 1891 widmete er sich in „Peter Mayr, der Wirt an der Mahr“ dem Tiroler Freiheitskampf unter Andreas Hofer. Weitere Romane waren „Das ewige Licht“ (1897), „Erdsegen“ und „Himmelreich“ (beide 1900).

Rosegger darf dabei durchaus als ambivalente Persönlichkeit zwischen Heimatliebe und Fortschrittsglaube betrachtet werden. Er predigte zwar seinen Landsleuten, dass sie die Landwirtschaft pflegen und sich auf ihre Traditionen besinnen sollten, zog aber selbst ein wesentlich luxuriöseres Stadtleben in Graz vor. Die Schattenseiten des Stadtlebens wie Luftverschmutzung und schlechte Lebensbedingungen der Arbeiter erkannte Rosegger auch, andererseits wusste er technische Neuerungen sehr wohl zu schätzen. Als Journalist rief er den „Heimgarten“ als österreichisches Pendant zur deutschen „Gartenlaube“ ins Leben, und behandelte in dieser Schrift alle relevanten Themen von Schulbildung bis Religion. Im Zuge der Weltausstellung übte Rosegger auch Kritik am Kapitalismus und ganz besonders an der amerikanischen Börse.

1913 galt Rosegger als Favorit für den Literaturnobelpreis. Doch seine Neigung zu deutschnationalem Gedankengut fand international wenig Beifall. Er setzte sich für deutsche Schulen in den gemischtsprachigen Gegenden von Böhmen und Mähren ein, was den Tschechen missfiel, die eine Ehrung des 70-Jährigen verhinderten. Peter Rosegger starb fünf Jahre später, am 26. Juni 1918 in Krieglach.

