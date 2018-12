Heimatverbundenes Österreichbild

„1945 sah ich den 1. Neger meines Lebens. Der 1. Neger meines Lebens saß auf einem der Panzer …“ Alois Brandstetter, geboren am 5. Dezember 1938 in Aichmühl bei Pichl bei Wels, packt in seine Erzählungein Stück wahrhaftige österreichische Geschichte. „Der 1. Neger meines Lebens“, lange Pflichtlektüre an den Schulen, Brandstetter ein oberösterreichischer Autor, der ins Kärtner „Exil“ ging, um Germanistik zu lehren.

Am Mittwoch feiert der Schriftsteller seinen 80. Geburtstag, am Dienstag liest er im Stifterhaus in Linz aus seinem neuesten Werk „Lebenszeichen“. Jährlich muss er eine beglaubigte „Lebensbescheinigung“ nach Deutschland schicken, um eine ihm zustehende Pension zu erhalten. So beginnt das Buch, in dem sich mit Rückgriffen auf allerlei Bildungsgut angestellte Betrachtungen zu Begebenheiten des Alltags finden, die Brandstetter nie allzu ernst nimmt. Ob es um Wutbürger und Frauenversteher, Aktiv- und Passivraucher, Lehrer und Spieler geht — immer findet er Möglichkeiten, seine Lebenszeichen auch zu Lesezeichen zu machen.

Brandstetter studierte Germanistik und Geschichte in Wien, lehrte an den Universitäten Salzburg und Saarbrücken. 1974 ging er an die Universität Klagenfurt und unterrichtete dort Deutsche Philologie.

So unterschiedlich die Kernhandlungen der Geschichten Brandstetters sind — stets teilt er seinen breiten Erfahrungsschatz auf unaufdringliche, unterhaltsame Weise mit den Lesern. Nicht selten räsonieren seine Romanhelden oder Erzähler satirisch über Gott und die Welt, immer wieder schleichen sich auch etymologische Worterklärungen ein, in denen der 2007 emeritierte Professor durchscheint.

Durch das von ihm gezeichnete, zwar keinesfalls eindimensionale, aber heimatverbunden angehauchte Österreichbild erwarb sich Brandstetter den Ruf eines konservativen Schriftstellers. Vehement trat er etwa auch der Rechtschreibreform entgegen.

Brandstetters literarischer Erstling „Überwindung der Blitzangst“ erschien 1971. Im Mittelpunkt seiner ironisch-kritischen Heimatgeschichten stehen meist Käuze und Naive, von Frömmelei und Volkstümelei Geängstigte, aus deren Blickwinkel erzählt wird.

Für seine Bücher erhielt der Autor zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Förderungspreis für Literatur des Landes Kärnten 1975, den Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Literatur 1980, den Rauriser Bürgerpreis 1983, den Wilhelm-Raabe-Preis der Stadt Braunschweig 1984 und den Heinrich Gleißner Preis im Jahr 1994. Zuletzt wurde er mit dem Adalbert-Stifter-Preis und dem Großen Kulturpreis des Landes Oberösterreich 2005 und dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Kärnten 2009 gewürdigt.