Heimische Industrie in absolutem Höhenflug

Der allgemeine Wirtschaftsaufschwung schlägt vor allem in der Industrie durch: Sie befindet sich im Höhenflug, das bestätigt nun auch der Einkaufsmanagerindex der Bank Austria. Dieser Konjunkturindikator stieg im Dezember auf ein noch nie dagewesenes Rekordhoch von 64,3 Punkten. Das bedeutet das stärkste Wachstum seit Beginn der Erhebungen vor 20 Jahren. „Zudem ist die laufende Aufschwungsphase mit einer Dauer von 33 Monaten auch die längste , die seither beobachtet wurde“, betont Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. Die Nachfrage kommt dabei aus dem In- und dem Ausland. Die ausstehenden Auftragsbestände legten dabei im Dezember bereits zum sechzehnten Mal in Folge zu. „Die heimischen Betriebe haben daher auch die Produktion mit Rekordtempo hochgefahren“, sieht Bank-Austria-Experte Walter Pudschedl auch wichtige Impulse für den Arbeitsmarkt. Seit nunmehr 21 Monaten in Folge entstehen in der Industrie zusätzliche Jobs, innerhalb eines Jahres sind rund 18.000 zusätzliche Stellen entstanden. Somit ist die Industrie der dynamischste Beschäftigungssektor der österreichischen Wirtschaft.

Aufschwung hält an

Und auch der Ausblick ist positiv: „Der kräftige Aufschwung gestützt auf das hervorragende Binnen- und Exportnachfrageumfeld wird sich auch 2018 fortsetzen. Wir sind optimistisch, dass mit einem dynamischen Start ins Jahr ein Produktionsplus von bis zu 4 Prozent möglich sein wird“, so Bruckbauer.

Damit sollte Österreich einer der Jobmotoren in Europa bleiben. Insgesamt entstanden heuer 70.000 Jobs im Land, kommendes Jahr sollen erneut 74.000 dazu kommen, prognostiziert der Berater EY. Allein seit 2007 entstanden 400.000 zusätzliche Arbeitplätze, europaweit liegt Österreich damit im absoluten Spitzenfeld, nur in Deutschland und Frankreich wurden in den vergangenen zehn Jahren mehr Jobs geschaffen.