Heimische Lebensmittel gefragt

Noch nie floss so viel Geld für österreichische Agrarprodukte und Lebensmittel aus dem Ausland nach Österreich. Der Wert der Exporte legte 2018 im Vergleich zum Jahr davor um 3,9 Prozent auf 11,55 Mrd. Euro zu und erreichte damit ein Allzeithoch. Zwar ging die ausgeführte Menge marginal zurück, dafür stieg der Wert pro exportiertem Kilogramm weiter an. „Die Entwicklung ist hervorragend und die Entwicklung setzt sich fort“, kommentierte der Chef der Agrarmarkt Austria, Michael Blass, die Zahlen.

Verbesserte Bilanz

Damit konnte auch das Minus in der agrarischen Außenhandelsbilanz weiter verringert werden. Das Defizit beläuft sich zwar noch auf 706 Mio. Euro, allerdings bedeutet das eine klare Verbesserung gegenüber dem Jahr 2017, als das Saldo noch bei knapp 900 Mio. Euro lag. 2016 betrug die negative Differenz noch eine gute Milliarde. Großen Anteil an der positiven Entwicklung hat auch der Beitritt Österreichs zur EU 1995. Der Anteil des Warenwerts von Agrarexporten an den gesamten Ausfuhren stieg seitdem von 4,3 auf 7,8 Prozent im Vorjahr.

Heimische Verkaufsschlager ins Ausland bleiben weiterhin alkoholfreie Getränke, sie stellen die größte Export-Warengruppe. Nicht zuletzt, da hier auch Energy-Drinks darunterfallen. Schon dahinter folgen Käse (622,5 Mio. Euro oder 80.000 Tonnen), Tierfutter (614,2 Mio. Euro), Backwaren (576,1 Mio. Euro), andere Lebensmittelzubereitungen (529,8 Mio. Euro), Rindfleisch (445,3 Mio. Euro) und Schokoladewaren (371,1 Mio. Euro).