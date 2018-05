Heimische Milchbauern als Qualitätsproduzenten

Anlässlich des heutigen Weltmilchtags rückt Agrarlandesrat Max Hiegelsberger die Arbeit der Bauern in den Vordergrund: „Milch ist die qualitative Botschaft lebenswerter gepflegter Landschaften. Unsere Milchbauern produzieren nach strengen Produktions- und Umweltstandards, garantieren eine hundertprozentige GVO-Freiheit und erhalten, vor allem in für Oberösterreich wesentlichen Tourismusregionen, unsere Kulturlandschaft.“ Allerdings brauche es „faire Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette“ um die Selbstversorgung mit Milch zu sichern, mahnt der Landesrat. „Dahingehend ist vor allem der Lebensmittelhandel gefordert, dem die bäuerliche, kleinstrukturierte Landwirtschaft in unserer Heimat auch jenseits der idyllischen Bilder in ihren Werbekampagnen etwas Wert sein muss“, so Hiegelsberger via Aussendung.