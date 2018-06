Heimisches Know-how für die USA

Von Oliver Koch

Sicherheit, Service und Qualität – das sind die drei Grundtugenden, mit denen CEO Lukas Praml das Credo der Österreichischen Staatsdruckerei beschreibt. Das 150 Mitarbeiter zählende Unternehmen hat sich im Laufe seiner mehr als 200-jährigen Geschichte nicht nur im Bereich des hochqualitativen Drucks einen Namen gemacht, sondern auch in der App-Entwicklung. So gehört den digitalen Ausweisen laut Praml definitiv die Zukunft. „Wir sehen uns da auch gut aufgestellt.“ Derzeit forciere die Staatsdruckerei eine Vertriebskooperation mit einem deutschen Unternehmen, um in US-amerikanischen Bundesstaaten digitale Führerscheine auf den Weg zu bringen. Das Unternehmen ist aber auch sonst international tätig. „In den vergangenen fünf Jahren haben wir für mehr als 50 Staaten, etwa für die Malediven, Produkte gefertigt“, so Praml.

Jahrelange Expertise

Das klassische Reisepass-Geschäft – die Staatsdruckerei fertigt knapp eine Million österreichische Reisepässe pro Jahr – ist ein Kernsegment des Unternehmens. Für die etwaige internationale Ausschreibung des Innenministeriums im nächsten Jahr sieht Praml die Staatsdruckerei gut gerüstet. „Wir haben hier jahrelange Expertise. Zudem zeigt eine Integral-Studie, dass gerade in dem Bereich die Sicherheit hoch geschätzt wird“, so Praml. Die Sicherheitsqualität von Ausweisdokumenten werde bei österreichischer Herstellung deutlich höher eingeschätzt (73 Prozent) als bei der Produktion in anderen EU-Ländern. Mehr als drei Viertel der Befragten halten laut der Integral-Studie die Ausweis-Datenverarbeitung in Österreich für sehr wichtig (76 Prozent). Praml: „Für Sicherheit aus Österreich würden viele Menschen sogar tiefer in die Tasche greifen als das jetzt notwendig ist: Knapp die Hälfte ist bereit, für die Herstellung des Reisepasses in Österreich mehr zu bezahlen.“ Auch die Servicequalität streicht Praml hervor: In der Regel habe der Bürger drei Tage nach Antrag seinen Reisepass „und wir sind auch in der Lage über Nacht einen Reisepass zuzustellen – in ganz dringenden Fällen auch direkt zum Flughafen Wien“.