Heimisches Wasser ist trinkfertig

Von Harald Engelsberger

In Oberösterreich ist die Wasserqualität noch kein Thema — es gibt durchwegs sauberes Wasser, nicht nur zum Trinken. Jetzt stößt ein als EU-Trinkwasserverordnung vorgelegter Entwurf den heimischen Wassergenossenschaften sauer auf und dieser Plan sorgt auch für viel Unruhe — vor allem bei den kleineren Wasserversorgern in OÖ, aber auch im angrenzenden Salzburg.

Kontrolle ohne Erkenntnis

„Qualitätskontrollen sind unbestritten wichtig. Die Umsetzung dieser EU-Verordnung würde die Untersuchungskosten für unser Trinkwasser aber auf einen Schlag verzehnfachen, ohne einen nennenswerten Erkenntnisgewinn“, warnt Franziskus Zeilinger, der Obmann der Wassergenossenschaft Gramastetten, sogar vor einer existenzbedrohenden finanziellen Belastung. „Dabei würden wir das Geld dringend für die Sicherung der Infrastruktur oder die Leitungswartung brauchen.“

In Gramastetten liegen die Überprüfungskosten derzeit bei rund 2500 Euro jährlich und würden durch die neue EU-Richtlinie auf 25.000 Euro anwachsen. „Für den Betrieb und die Verwaltung unserer Versorgungsanlage — ohne Investitionen und Instandsetzungen — wenden wir jedes Jahr rund 30.000 Euro auf“, präzisiert Zeilinger. „Die Kosten für die Wasseruntersuchung liegen bei bis zu zehn Prozent des Betriebsaufwands. Mit der Umsetzung der neuen Richtlinie würden die Betriebskosten somit auf 52.500 Euro anwachsen, wodurch der Anteil der Überprüfungskosten bei etwa 48 Prozent läge.“

Nur pures Regenwasser

Dazu kommt, dass in Gramastetten die Wasserquelle in einem Wald des Stiftes Wilhering liegt, in dem nur pures Regenwasser eins zu eins über die Quelle in die Haushalte kommt. „Hier gibt es weit und breit keine landwirtschaftliche Nutzung mit eventueller Pestizidverwendung oder anderen Verschmutzungsrisiken“, erklärt Zeilinger. „Früher wurde das Wasser mit einer großen Untersuchung nur alle zehn Jahre geprüft, heute tun wir das bereits jährlich, aber wie von der EU angedacht zehn Mal in einem Jahr, das führt zu einer Überteuerung und bringt auch kein sinnvolles Ergebnis.“ Nächste Woche ist ein Besichtigungstermin geplant, um die Situation vor Ort zu verdeutlichen.