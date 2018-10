Heimmacht Bremen kletterte in Deutschland auf Ligarang zwei

Werder Bremen hat an seinen bemerkenswerten Saisonstart in der deutschen Fußball-Bundesliga angeknüpft. Die Bremer, in der Vorsaison noch Abstiegskandidat, zogen am Freitag mit einem 2:0-Heimsieg gegen Wolfsburg, vorübergehend sogar an Meister Bayern München vorbei und sind vorerst punktegleich mit Spitzenreiter Borussia Dortmund Tabellenzweiter.

Die Bremer stellten erneut ihre enorme Heimstärke unter Beweis. 16 Ligaspiele ist Werder saisonübergreifend zu Hause bereits ungeschlagen. Die Tore erzielten Rekordeinkauf Davy Klaassen (35.) und Johannes Eggestein (86.). ÖFB-Teamspieler Florian Kainz wurde in der 75. Minute ausgewechselt, nachdem er zuvor die Gelbe Karte gesehen hatte. Landsmann Marco Friedl saß auf der Ersatzbank, Martin Harnik fehlte wegen einer Muskelverletzung.

bezahlte Anzeige

Wolfsburg wartet bereits seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg. Ex-LASK-Kapitän Pavao Pervan fungierte bei den Gästen erneut als Ersatztorhüter.