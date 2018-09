Heimpremiere für Swans und Flyers

Basketball: Teams (fast) komplett — Vorbereitung geht in die heiße Phase

Von Tobias Hörtenhuber

Die oberösterreichischen Basketball-Fans haben am Samstag die Möglichkeit, die neuen Gesichter der Swans Gmunden und der Flyers Wels kennen zu lernen.

Die Traunseestädter absolvieren ihr erstes (und einziges) Testspiel in der eigenen Halle gegen ABL-Aufsteiger Vienna Timberwolves (16.30), die Messestädter empfangen Bayern München II (18).

Flyers runderneuert, Swans mit neuem Trio

Auf dem Transfermarkt waren die Strategien der beiden Vereine unterschiedlich. Während bei den Gmundnern zum heimischen Stamm drei neue Legionäre geholt wurden, sind vom Vorjahreskader bei den Welsern nur Davor Lamesic, Thomas Csebits, Erwin Zulic und Youngster Elvir Jakupovic über. „Wir sind physisch präsenter und routinierter als im Vorjahr, das kann man jetzt schon sagen“, hält Flyers-Trainer Sebastian Waser viel auf das neu formierte Team. „Eine ganz interessante Mannschaft.“ Abzuwarten gelte es, wie sich die Rückkehr von Kapitän Davor Lamesic, der erst zwei Trainings in Wels absolviert hat, vom Nationalteam auf das Teamgefüge auswirkt.

Auch in Gmunden greifen die Teamspieler Enis Murati, Matchwinner am Donnerstag gegen Zypern, und Daniel Friedrich wieder ins Geschehen ein. Damit fehlt heute nur Matthias Linortner (Zehenbruch). Erster Saisonhöhepunkt ist für die Swans übrigens der Supercup gegen Kapfenberg am 29. September.