Heinrich-Gleißner-Preis 2018 geht an Künstlerin Therese Eisenmann

Förderpreis an Anna Maria Brandstätter aus St. Nikola an der Donau

Der mit 5000 Euro dotierte Heinrich-Gleißner-Preis 2018 geht nach Neumarkt im Mühlkreis: Dort lebt und arbeitet die frischgebackene Preisträgerin Therese Eisenmann.

Auszeichnung zum 34. Mal vergeben

Der Künstlerin wurde die Auszeichnung, die heuer bereits zum 34. Mal vergeben wurde, am Montag feierlich überreicht. Den Förderpreis erhielt Anna Maria Brandstätter aus St. Nikola/Donau. Der Kulturverein „Heinrich-Gleißner-Haus“ zeichnet seit 1985 auf Vorschlag des Künstlerischen Beirates jährlich eine bedeutende Persönlichkeit des oberösterreichischen Kulturlebens aus. In diesem Jahr wurde der Preis in der Kategorie Bildende Kunst vergeben. Landeshauptmann Thomas Stelzer überreichte gemeinsam mit Josef Pühringer, dem Präsidenten des Kulturvereines „Heinrich-Gleißner-Haus“, die Preise an die Künstlerinnen und betonte: „Egal ob in der Kunst, der Forschung oder der Wirtschaft – Kreativität ist einer der wichtigsten Rohstoffe unseres Landes. Der Heinrich-Gleißner-Preis zeigt jedes Jahr auf, welches Kreativpotenzial in OÖ steckt.“ Durch kulturelle Aktivitäten will dabei der Kulturverein die Erinnerung an den oö. Kulturpolitiker und Landeshauptmann Heinrich Gleißner wach halten. Damit sollen Kunst sowie Künstler gefördert und der Verein selbst als ein Forum zum Meinungsaustausch wahrgenommen werden.

Preis mit jährlich wechselnden Sparten

„Mit dem Preis werden jährlich Künstler unterschiedlicher Sparten vor den Vorhang geholt – Musik, Architektur, Bildende Kunst, Filmemacher, Autoren oder Kulturvermittler“, sagt Vereinsobfrau Elisabeth Manhal. Die diesjährige Preisträgerin Eisenmann wurde in Gosau geboren, hat 1977 ihr Diplom an der Hochschule für Gestaltung in Linz abgeschlossen und arbeitet seither als freischaffende Künstlerin. 2009 erhielt sie den Landeskulturpreis für bildende Kunst. Die von ihr nominierte Förderpreis-Gewinnerin Brandstätter besuchte die Meisterklasse Malerei und Grafik an der Kunstuniversität Linz und absolvierte ihr Diplom 2008.