Heiratsboom im August

Am 8. und am 18. August stoßen die Standesämter landesweit an ihre Grenzen

LINZ — Jedes Jahr gibt es die sogenannten „Schnapsdaten“: Tage, deren Datum aus besonderen oder sich wiederholenden Ziffern besteht. Gleich zwei davon stehen vor der Tür: Der 8. August (8.8.2018) und der 18. August (18.8.2018). Wie jedes Jahr stehen die Brautpaare Schlange vor den Standesämtern. Dort wird auf Hochdruck gearbeitet: im Linzer Standesamt im Neuen Rathaus gehen statt durchschnittlichen 5 bis 7 Hochzeiten pro Woche jeweils 10 am Tag über die Bühne, mehr wäre zeitlich unmöglich.

Auch die Räumlichkeiten der Brauerei Freistädter sind voll ausgelastet: Am 18. August finden dort 5 Hochzeiten und 4 standesamtliche Vermählungen statt. Dies sei die höchste Auslastung seit der Eröffnung dieser Location, teilt Helmut Satzinger, Leiter der Gastronomie mit. Da aber viele der im Sommer beliebten Örtlichkeiten direkt am Wasser oder in den Bergen schon lange ausgebucht sind, weichen viele Brautpaare auf andere Tage aus, an denen der Andrang geringer ist.