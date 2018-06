Heiß auf ersehnten Premierensieg

Von Christoph Gaigg

Im Vorjahr hätte es um ein Haar schon geklappt: Am letzten Hindernis verpasste Österreichs Top-Trial-Athlet Thomas Pechhacker ausgerechnet beim Heimbewerb in Vöcklabruck seinen allerersten Weltcupsieg. Den will der halbe Oberösterreicher, der etwa die Hälfte des Jahres bei seiner Freundin in Grünau wohnt, heuer nachholen. Am besten schon zum Auftakt der Saison, wenn der Weltcupzirkus am 7./8. Juli zum vierten Mal in Vöcklabruck seine Zelte aufschlägt. „Ich hoffe natürlich, dass es schon sehr bald so weit sein wird“, meinte der Weltranglistenfünfte, der mit der Routine gewachsen ist: „In den Jahren davor hatte ich mehr Druck. Mittlerweile kann ich es mehr genießen, zuhause zu fahren.“

Die Vorbereitungen in Vöcklabruck laufen auf Hochtouren, insgesamt werden 60 – 70 Tonnen an Materialien alleine für den Aufbau an Hindernissen verwendet. „Wir haben heuer ein komplettes Stadion geschaffen, wo alle fünf Sektionen drinnen sind. Dazu gibt es eine Videowall und eine Digitalanzeige“, berichtete Organisator Walter Mayrhuber, der mit seinem Veranstalterteam rund 100.000 Euro aufbringen muss. Im neuen österreichischen Trial-Nationalteam sind mit Emil Neuhauser und Dominic Grill übrigens zwei weitere Oberösterreicher vertreten.