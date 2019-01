Heiße Tränen im Schneegestöber

Für viele war die 34. Internationale Lietz Sport Jännerrallye die schwierigste aller Zeiten. Dichtes Schneetreiben, tückische Eisplatten unter dem Neuschnee, prekäre Sichtverhältnisse, extrem rutschige Fahrbahnen, die ihren Namen nicht verdienten. Genau deswegen waren sich Fahrer, Fans und Veranstalter einig. „Saugeil! Das ist die Jännerrallye! Schwieriger und lässiger geht es nicht!“

Unvergleichlich lässig

Lässig waren einmal mehr die Fans im Mühlviertel, die zu Tausenden an die Sonderprüfungsabschnitte strömten. Kälte, Schnee, Kilometer lange Fußmärsche von den Parkplätzen zu den Zuschauerzonen, alles egal. Es ist Jännerrallye, da zählen keine Ausreden, da zählt nur das Dabeisein.

So strahlte Vorjahressieger Johannes Keferböck nach der Zielankunft in der Freistädter Messehalle, obwohl er nach einer mehrminütigen „Verschnaufpause“ im Schnee „Platz zwei weg geschmissen“ hatte: „Da stehen beim ärgsten Sauwetter tausende Fans an der Strecke, das ist unglaublich. Es ist einfach ein Traum, hier zu fahren!“

Das Sauwetter herrschte phasenweise sogar in der Messehalle, den Turbo-Zündungen übermütiger Piloten gedankt, zogen dicke Nebelschwaden auf, die Donnerschläge der kraftstrotzenden Aggregate wurden prompt jedes Mal mit tosendem Applaus gedacht.

Die Halle platzte, insbesondere zum abendlichen Ausklang an den drei Rallye-Tagen, aus allen Nähten. Kein Wunder, waren doch insgesamt heuer mehr als 120.000 Zuschauer beim PS-Spektakel im Raum Freistadt live dabei. Zum Teil legten diese auch gleich selbst mit Hand an, beim Ausschaufeln oder Anschieben waren wieder etliche Teilnehmer recht dankbar für die nicht nur moralische Unterstützung seitens der Zuseher.

Vorbildhafte Fans

Für andere Sportarten undenkbar, waren die Motorsportliebhaber im Mühlviertel einmal mehr vorbildlich.

So gab es keine Zwischenfälle, sondern nur positive Rückmeldungen über das disziplinierte Verhalten entlang der Strecke. So bedankte sich ein Sonderprüfungs-Anrainer artig im Livestream der Jännerrallye bei den Zuschauern, weil diese seine Hofeinfahrt nicht (!) zugeparkt hatten. Unglaublich? Nein, einfach Jännerrallye.

Stellvertretend für die Stimmung im Umfeld des oberösterreichischen Motorsport-Klassikers sei auf das Motto von Rallyeclub-Mühlviertel-Ehrenobmann Robert Zitta verwiesen, der an seinen Subaru-Boliden den Spruch klebte: „In erster LinieRuhe bewahren!“ Der flotte Unternehmer war von einigen seiner Pilotenkollegen schwer beeindruckt. „Also, diejenigen, die noch schneller fahren, als wir, sind echte Henker“, lachte Zitta zwischen zwei Rutschpartien vulgo Sonderprüfungen.

„Henker“ Julian

Einer jener „Henker“ war der 23-jährige Mauthausener Julian Wagner. Er hatte vor dem Start alle Siegambitionen vehement von sich gewiesen. „Ich habe keine Chance, zu wenig Erfahrung, kenne das Auto zu wenig.“

Das war zwar durchaus ernst gemeint, der jüngere der beiden Benzinbrüder aus dem Hause Wagner überraschte dann jedoch sich und andere.

Bestzeiten auf 13 von 16 Sonderprüfungen, mehr als acht Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten, das muss dem jungen Mann bei seiner allerersten Jännerrallye, noch dazu einer derart schwierigen, erst einmal jemand nach machen.

Routinierter Mentor

„Der Julian lernt sehr schnell, der hat ein super Gefühl für ein Auto, der kann richtig schnell fahren.“ Die Einschätzung von Raimund Baumschlager, Österreichs Rekordstaatsmeister und Julians Teamchef, sollte stimmen. Der „Mundl“ fuhr jede Sonderprüfung als „Eisspion“ ab und hatte bei der Siegerehrung sogar ein paar Tränen in den Augen. Tränen der Freude, wie bei Überraschungssieger Julian Wagner bei seiner Premiere im Mühlviertel und auf Schnee. „Wir haben die schwerste Rallye Österreichs gewonnen, bei solchen Bedingungen. Unglaublich!“ AHA