Heißer Empfang für Ried in Steyr

Von Tobias Hörtenhuber

Mit einem echten Kracher startet am Freitag (19/live ORF Sport +) die neue zweite Liga in ihre Premierensaison — Aufsteiger Vorwärts Steyr empfängt Titelkandidat SV Guntamatic Ried. „Das ist sicher nicht das einfachste Los zum Auftakt“, zollte Ried-Trainer Thomas Weissenböck dem Gegner Respekt. Nachsatz: „Aber ein würdiges Eröffnungsspiel. Wir sind gerüstet.“ Allerdings fallen mit Pius Grabher (Knieverletzung) und Julian Wießmeier (Rippenbruch) zwei Stützen aus, Neo-Keeper Filip Dmitrovic wird noch nicht spielen. Bei Außenseiter Steyr ruhen die Hoffnungen auf eine Sensation vor allem auf dem Heimvorteil und den speziellen Zeitpunkt. „Wir hoffen auf volle Ränge“, ist die Vorfreude auch bei Präsident Reinhard Schlager schon groß. „Durch die besondere Situation — Auftakt, Titelfavorit gegen Aufsteiger — spricht viel für eine Überraschung“, meinte Trainer Gerald Scheiblehner vielsagend.

„Brauchen jetzt Erfolgserlebnisse“

Für die runderneuerte Mannschaft von Blau Weiß Linz beginnt die Meisterschaft am Freitag in Wiener Neustadt (19.10). Und nach dem Cup-Out in Runde eins ist der Druck schon vor dem Ligastart groß. „Das Aus war nicht leicht zu verarbeiten. Wir dürfen uns aber nicht wahnsinnig machen lassen“, meinte Trainer Thomas Sageder, der das beste Mittel dafür kennt: „Wir brauchen Erfolgserlebnisse in Form von Punkten.“ Besonders motiviert wird Mario Ebenhofer ins Spiel gehen. Der 25-Jährige trifft gleich zum Auftakt auf seine Ex-Kollegen.