Heißer Jazz und coole Morde

Von Eva Hammer aus Köln

Das Musical „Chicago“, die Zusammenführung von allem, was den New Yorker Broadway und das Londoner West End ausmacht, gastiert im heurigen Sommer im Musiktheater in der Original-Broadway Produktion. Das VOLKSBLATT hatte vorab die Gelegenheit, in Köln hinter die Kulissen der Produktion zu blicken.

Roxi Hart und Velma Kelly, zwei verführerische Mörderinnen, die zu Medienstars aufsteigen, gelten als Traumrollen für jeden Musicalstar. In Linz werden die Südafrikanerinnen Carmen Pistorius und Samantha Peo auftreten — als Konkurrentinnen in einer schrägen Ménage à trois mit dem Schlitzohrigen Anwalt Fred Casely (Ferdinand Gernandt). Superlative begleiten die Produktion: „Chicago“ läuft seit mehr als 22 Jahren am Broadway, über 30 Millionen Besucher in weltweit mehr als 30.000 Vorstellungen und ungezählte Musik-Awards.

Die Geschichte einer Mörderin, Marionette ihres zwielichtigen Verteidigers, der sie als Opfer darstellt und — alle Fakten verdrehend — zum Freispruch führt. Rivalin Velma, zuvor Favoritin des Anwalts, und vier weitere Mörderinnen rocken den Knast vor dem Hintergrund eines verlotterten Chicago der 20er-Jahre. Es herrscht Prohibition und es bestehen gute Gründe für karrieregeile Dramaqueens, unliebsame Kerle aus der Welt zu schaffen. Ein schräger Boden, dem auch der Jazz entsprang – manifestiert mit „All That Jazz“, dem Megahit des Musicals. Der „Cell Block Tango“ zelebriert die Unvermeidlichkeit der Morde aus der Sicht der Killerladies, die musikalisch meinen: „Wenn Du dort gewesen wärst und wenn Du es gesehen hättest, ich wette, hättest Du das gleiche getan“. Musik und Texte in englischer Originalsprache mit deutschen Übertiteln. Ein Stück über Mord, Habgier, Korruption, Gewalt, Ausbeutung Ehebruch und Verrat. „Dinge also, die unseren Herzen lieb und teuer sind“, behauptet Autor und Choreograf Bob Fosse, (geboren 1927 in Chicago). Er gründet die Story auf einer wahren Begebenheit aus den 20er Jahren in Chicago. Die Dinos des Showbusiness, Fred Ebb und John Kander („Cabaret“, „New York, New York“), verpassten der Handlung Ironie und Schmäh, der Musik Rhythmen von Jazz bis Walzer und damit dem Stück insgesamt einen Welterfolg.

Premiere in Linz ist am 17.7.