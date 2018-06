Heißer Mai ließ Gäste nach Österreich strömen

Einen sehr guten Start in die heurige Sommersaison legten die heimischen Touristiker hin. Maßgeblich der Verschiebung der Feiertage Pfingsten und Fronleichnam geschuldet gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat im Mai österreichweit einen Anstieg um 18,2 Prozent auf 8,47 Millionen Nächtigungen. Auch bei den Gästeankünften gab es mit 3,2 Millionen ein deutliches Plus von 16,2 Prozent. Zweistellige Zuwächse gab es auch in Oberösterreich: Die Ankünfte legten um 11,7 Prozent auf 288.000, die Zahl der Nächtigungen um 11,2 auf 677.000 zu. Nicht ganz so profitieren konnte hingegen die Landeshauptstadt: In Linz gab es nur ein leichtes Nächtigungsplus von 1,1 Prozent auf 72.837.

Der heiße Mai lässt die Touristiker in Oberösterreich auf eine gute Sommersaison hoffen: „Der Mai stimmt uns zuversichtlich für den weiteren Verlauf des Sommers. Das extrem warme Wetter ließ schon im Mai die Vorfreude auf den Sommerurlaub steigen“, so Elisabeth Kierner vom OÖ Tourismus gegenüber dem VOLKSBLATT.

Deutsche nützten Urlaub

Die freien Tage über Pfingsten und Fronleichnam lockten vor allem die Deutschen nach Österreich. Die Nächtigungen von Gästen aus dem Nachbarland legten gleich um mehr als die Hälfte zu, rund 3,1 Millionen Übernachtungen wurden hier gezählt. Bei den nächstwichtigen Besucherländern Schweiz (samt Liechtenstein) und den Niederlanden gab es Zuwächse von 11,7 bzw. 13,7 Prozent. Mit Deutschland können diese Länder aber nicht mithalten, die Zahl der Nächtigungen betrug hier knapp 298.000 bzw. 203.000.

cs