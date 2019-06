Heißester Juni seit 250 Jahren

LINZ/WIEN – An 26 Messstationen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurden am Mittwoch die heißesten Tage der Messgeschichte verzeichnet. Am Donnerstag wurde der Kärnten-Rekord für den Juni mit 38,1 Grad in Hermagor erreicht, in Graz bedeuteten 37,2 Grad einen Rekordwert für die Steiermark. Oberösterreich verzeichnet drüber hinaus den heißesten Juni seit 250 Jahren. 13 der 20 heißesten Juni traten dabei in den vergangenen 20 Jahren auf. Bernhard Niedermoser, Leiter der ZAMG für OÖ und Salzburg, sieht eine „Beschleunigung im System“, die „nicht wegzuleugnen ist“.

In einer Pressekonferenz mit Umweltlandesrat Rudi Anschober berichtete Niedermoser, dass es dieser Juni in sich hat: Während in einem durchschnittlichen Juni am Dachstein sechs bis sieben „Eistage“ (Temperaturen unter null Grad) auftreten, war es heuer nur einer.

Aktuell schaufle ein über Spanien liegendes Tief heiße Luft aus Marokko nach Europa und verursache in Frankreich Temperaturen um die 42 Grad. Dass uns diese Gluthitze nicht treffe, sei reiner „Zufall“, so der Meteorologe, denn würde das Tief etwas weiter östlich liegen, hätte es in Österreich wohl ebenfalls über 40 Grad Celsius.

Anschober fordert angesichts dieser Werte einen Hitzeschutzplan, analog zum Hochwasserschutz. Gewisse Maßnahmen sollten im Ernstfall automatisch anlaufen, z. B. – Ältere sollten ans Trinken erinnert werden.

Hitzetelefon aktiviert

Das Gesundheitsministerium hat das kostenfreie Hitzetelefon mit der Nummer 050/555 555 aktiviert, wo Experten Tipps geben, wie man sich am besten vor gesundheitlichen Problemen schützt. Zusätzlich gibt es auf der Homepage www.sozialministerium.at hilfreiche Tipps. Notwendig sind sie in jedem Fall, weil uns die Hitze trotz mancher Gewitter – im Mühlviertel kam es gestern lokal zu heftigen Niederschlägen zum Teil auch mit Hagel und Überschwemmungen – auch in den nächsten Tagen noch erhalten bleibt.