Heiteres Verwirrspiel mit Musik

Von Eva Hammer

„Haderlump elendiger … Hochachtungsvoll“ stehen als Anrede und Schlusswort im Brief des Großvaters, in dem er den Haslinger wissen lässt, dass er keine zwei Häuser besitzt. „Der verkaufte Großvater“ in der Bearbeitung von Franz Xaver Kroetz steht heuer auf dem Spielplan des „Theater mit Weitblick“ am Magdalenaberg in Pettenbach. Premiere war am Samstag und fluchen gehört dazu.

Intendant, Regisseur und Großvater Josef Forster stürzt sich Hals über Kopf ins Bauern-(Un)Wesen. Der verschmitzte Altbauer steht ihm so gut wie der polternde Grantscherm. Jürgen Hirsch als sein hinterfotziger Nachbar Haslinger drückt gar mächtig drauf, wenn er als präpotenter Großbauer vorführt, wer was zu sagen hat.

Am Kreithoferhof wollen alle den Großvater weiterhaben, weil der nichts wie Bosheiten und Schabernack im Schädel hat. Da kommt das Angebot vom Nachbarbauern Haslinger gerade recht. Er will den Großvater kaufen. Sagt natürlich nicht dazu, dass er erfahren hat, der Alte besitze zwei Häuser. Mitsamt seiner Frau will er den Alten so lang bearbeiten, bis der ihm die Häuser überschreibt. Ein vorheriger Versuch, seine Tochter mit dem Sohn des Kreithofer zu verheiraten, scheiterte, weil die beiden nichts voneinander wissen wollten. Geschickt treibt der Großvater seinen eigenen Preis in die Höhe und nach gemachtem Geschäft zieht er zum Haslinger, lässt sich dort verwöhnen und schaut genüsslich zu, wie sich alles plötzlich um ihn dreht.

Nadja Kreuzer als bissige Gattin von Haslinger versteht es, hinter der süßen Fassade Verachtung, Gier und Wut durchblicken zu lassen. Sie spielt die Bisgurn so gut, dass sie, obwohl ihr der meiste zustünde, sogar beim Applaus ein wenig zu kurz kommt.

Schräge Volksmusik

Neben einer permanent grantigen Altbauerngeneration turteln die zwei Jungen. Nach einem heiteren Verwirrspiel lassen sich Lisa Haslauer als Ev und Johannes Minichmair als Lois als selbstbewusste junge Leute von niemandem mehr was dreinreden. Kraft ihrer Statur und Persönlichkeit beeindruckt Christine Moser als Magd Zenz so wie ihr Bruder, der Knecht Martl alias Hans Seebacher. Mehrfaches Happy End: Die Erbschaft kommt in die richtigen Hände, die jungen Leute kriegen sich, und auch der Alte ist wieder dort, wo er hingehört. Spitzenklasse dazu ist die schräge Volksmusik von Jürgen Hirsch. Vollends begeistertes Publikum.

P.S.: Ein eigenes Konzert gibt Hirsch übrigens am 8. August um 20 Uhr in Pettenbach.

Termine: 2., 3., 9., 10., 17., 22.-24., 29.-30.9. (jeweils 20 Uhr) 1. 9. (15 Uhr)

18.8. (17 Uhr)

www.theatermitweitblick.at