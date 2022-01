Heizraum eines Bauernhofs stand in OÖ in Flammen

Der Heizraum eines Bauernhofes in St. Marien (Bezirk Linz-Land) ist am Samstagvormittag in Brand geraten.

Weil der Strom ausfiel, bemerkte das am Hof lebende Ehepaar das Feuer im Bereich der Feststoffheizanlage noch rechtzeitig.

Der Hausbesitzer, der selbst aktiver Feuerwehrmann ist, begann sofort mit Feuerlöschern und einem Gartenschlauch den Brand zu löschen, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte er ein Übergreifen des Brandes auf die Wohnräume verhindern und das Feuer auf den Heizraum beschränkt halten. Zu Mittag konnte Brandaus gegeben werden. Verletzt wurde niemand. Bei der Begutachtung der Brandstelle konnte bisher noch keine eindeutige Ursache festgestellt werden.