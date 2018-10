Helfenberger „Gott“ hat den Blues

Von Philipp Wagenhofer

„Ernst auf Ernst/A finsters Gsicht!/Wer locht, griagt a Watschn ins Gsicht“, singt Rudy Pfann auf seiner neuen CD „Geboren im Sumpf“. Er neige dazu, zurückzuschauen, sagt Pfann im VOLKSBLATT-Gespräch. Den Blues des Lebens, aber auch des Sterbens hat er intus. Das Zitat eingangs stammt von der Nummer „Wenn es ein Begräbnis gab“. Als kleiner Bub habe er sich darüber gefreut, auf Blasmusik, Schöberlsuppe und Rindfleisch mit Semmelkren … Der Pfann Rudy schaut gern‘ in die Vergangenheit, eben auch in Kindheit und Jugend.

„Der Unglückliche schaut zurück“

Die Nostalgie sei ursprünglich eine Krankheit gewesen, die etwa das Heimweh der Soldaten beschrieben habe. „Der Unglückliche schaut zurück“, sagt er — etwa auf eine elfjährige Ehe, die in die Brüche gegangen sei … „und nach der Romantik kommt der graue Alltag“, so in „Living in Wildberg 4“. „Der Haselbach rinnt vorbei/Mein Sohn verschmäht den Brei/ Mich sticht das linke Ei“. Er nennt sein Werk satirisch-nostalgischen Liederzyklus.

Der Mühlviertler Rudy Pfann aus Helfenberg, dessen Vater einst für die VOLKSBLATT-Kultur gearbeitet hat, ist eine gewichtige Stimme im regionalen Musikzirkus. „Sie war zu klein/Zu wenig flach/Für die vielen Autos einfach zu schwach“, heißt es im Lied „Die kleine Brücke von Helfenberg“, das es in drei Versionen gibt (Beat-Combo, Südsee, Pfann & Schimpl-Version) und so nach dem ersten Durchlauf bereits zum Ohrwurm wird. „Ich denke im Dialekt, singe aber in Deutsch“, so Pfann, der das Typische früherer Tanzkapellen, Südländisches und den böhmischen Akzent Karel Gotts zu einschlägigen Schmachtfetzen mixt. Blues, Soul, Rock ’n‘ Roll …

Gerne macht er sich über bekannte Songs her. „Suzie Q“ von Dale Hawkins wird zu „Susanne Quast“. „Du sagst, du wärst mir treu und gehst nur mit mir ins Heu/Susanne Quast … Du bist die Einzige, die zu mir passt.“ John Fogertys „Born on the Bayou“ wird zum Titel „Geboren im Sumpf“. Blues samt Jodler. „Die Wirtin setzte sich zu mir her/Ihre Oberweite ist sehr imposant/Da aß ich gleich nicht mehr.“ Es wird auch heftig die Quetschn bedient, etwa in „Sag, es ist nicht so“ zu Irving Berlin. Er möge die grassierende Lederhosen-Popularkultur nicht, so Pfann.

Er hat die Knochenschau am Tropf gehalten

Vor Jahrzehnten habe ich mit dem Rudy in einem Keller in Urfahr Instrumente malträtiert. Pfann ist seit geraumer Zeit Lehrer an der HTL1, seine Leidenschaft ist die Musik. Er hat die legendäre Austria Knochenschau („Du bist nix, du kannst nix“ ist auf der CD) samt Hubert Grillberger am Tropf gehalten und Eela Craig zu kurzen Comebacks überredet. Weitere Stationen des Sängers, Schlagwerkers & Kontrabassisten waren Urfahraner Aufgeiger, Los Torpedos, Apollo 3 …

Wesentlichen Anteil am Erscheinen dieses Albums hatten Wolfgang Pammer und Paul Katzmayr mit dem Label DIEgital Records. Neben Pammer (in allen Lagen) und Katzmayr musizieren Andreas Wiesinger, Felix Schobesberger, H. G. und Rainer Gutternigg, Frank Folgmann, Rudys Schwester Sissi … Einige Tracks wurden in Martin Seimens PlanetM eingespielt.

Eine gewisse Distanz sei ihm wichtig, um nicht alles von sich herzugeben, sagt Pfann. Sein schräges Album ist auch so offenherzig genug.

Die CD „Geboren im Sumpf“ gibt es bei Buchhandlung Alex (Linz), Kaufhaus Hole (Bad Leonfelden) und Bäckerei Wolfmayr (Helfenberg).

Live wird Rudy Pfann von der Gruppe Stammtisch begleitet: am 16. 11. im Kulturzentrum LEO in Bad Leonfelden; am 29. 12. beim Kräuterwirt Dunzinger in Hirschbach und am 18. 1. 2019 im Casineum Linz.