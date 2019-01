Fünf Todesopfer und zwei Verletzte hat ein Zusammenstoß eines Helikopters mit einem Kleinflugzeug am Freitag in den Bergen von La Thuile im norditalienischen Aostatal an der Grenze zu Frankreich gefordert. Das berichteten Rettungsmannschaften nach Angaben lokaler Medien.

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus von Aosta geflogen. Der Helikopter hätte – offenbar im Auftrag eines privaten Dienstleisters aus Courmayeur – seine Passagiere zum Heliskiing in die Berge fliegen sollen.