Hendln kommen in den Himmel

Von Eva Hammer

So schaut’s aus im Himmel: „Manna, nicht die Schnitten, sondern himmlisches Junkfood“, „Zeitausgleich in der Ewigkeit“ und „Harfe zupfen oder wiedergeboren werden“. Kalauernd und teils hausbacken starten die TurboRosinen im Himmel, wo Gott auf Reha ist, weil er ein Problem mit der „Broschdada“ hat.

Biobäuerin mit feiner Stimmqualität

Kein Zweifel, Daniela Strolz-Holzer als teuflisch roter Engel, Typ Business-Lady, steht voll zu ihren Tiroler Wurzeln, auch wenn sie als Mäderl nicht ministrieren und Trompete spielen durfte, bloß weil ihr das Zipferl fehlt. Claudia Schächl spielt die ganz die brave Mutter, Lehrerin, Gattin, Hausfrau, Vollzeit im Pflegeberuf. Sie kann kochen, putzen, bügeln und abnehmen und ins Fitnesscenter … ihre Libido ist im Koma. Beim Charleston-Solo-Song von Liebe, Sex & Wärme erblüht auch sie zum Power-Hendl. Helene Stangl-Küllinger ist zwischen Minderwertigkeitskomplex und Aufmüpfigkeit eine künstlerisch angehauchte Biobäuerin mit feiner Bewegungs- und Stimmqualität.

Am Samstag feierten die drei Künstlerinnen aus der freien Linzer Szene als TurboRosinen im Posthof Premiere mit ihrem Programm „Frau 4.0 — Fliag Hendl, fliag!“. Ab der (Wieder-)Geburt aus der Geburtskanal-Perspektive schalten die Rosinen den Turbo ein, chronologisch vom Baby bis zum selbstfliegenden Hendl, der Frau 4.0, und zurück in den Himmel. Motto: „Jede Frau ist Königin.“ Am Piano begleitet der musikalische Leiter und Schöpfer knackiger Chansons, Karl Anton Lindner. Sein Song von der Spinnenfrau erinnert an Brecht. Starke Melodie, radikaler Text. Im Hintergrund säuselt der Frauenchor, ob man denn das eh alles dürfen wollen soll. Die ewige Diskussion um weibliche Benachteiligung aktuell und sexy serviert. Großer Applaus.