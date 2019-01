Herbstferien sind erst im „Debatten-Stadium“

Es ist eine enden wollende Begeisterung, die das Thema Herbstferien begleitet — und das bei eigentlich allen Schulpartnern und ein Konsens ist nicht in Sicht. Der zuständige Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat diesbezüglich Gespräche mit allen Beteiligten geführt, denn die türkis-blaue Koalition hat im Regierungsprogramm die Einführung von Herbstferien von 26. Oktober bis 2. November vorgesehen. Alle Beteiligten hätten aber unterschiedliche Vorstellungen, auf welche freien Tage im Abtausch für die Herbstferien verzichtet wird. Denn zusätzliche unterrichtsfreie Zeiten soll es nicht geben. Faßmann legt nun zwei mögliche Varianten vor.

Variante eins sieht eine bundesweit einheitliche Regelung vor. Gestrichen werden fix die freien Dienstage nach Ostern und Pfingsten, der Rest der Herbstferien wird über die schulautonomen Tage sichergestellt. Die Schulen verlieren hier also ihren bisherigen Spielraum bei den freien Tagen, wie viel, hängt davon ab, wie die Feiertage fallen.

Variante zwei wäre, die Entscheidung den Bundesländern zu überlassen. In diesem Fall blieben die freien Dienstage nach Ostern und Pfingsten unangetastet, die Bildungsdirektionen könnten per Verordnung nur die schulautonomen Tage zu Herbstferien zusammenziehen — oder auch darauf verzichten. Ob sich die Umsetzung noch für den heurigen Herbst ausgeht, ist offen. Spätestens 2020 soll die Neuregelung aber in Kraft treten.

Rundruf gestartet

Bei den Elternvertretern zeigt man sich noch abwartend, man wolle nun erst einmal das Stimmungsbild abfragen, haben Joris Gruber, Präsident des oö. Landesverbandes der Elternvereine an höheren und mittleren Schulen, und sein Pendant an den Pflichtschulen Helmut Hodanek Rundrufe an ihre Mitgliedsvereine gestartet. Für Hodanek ist allen voran die Betreuungsfrage zu lösen. Die Eltern hätten sich auf Sommerferien und Zwickeltage bereits eingestellt, kommen neue Ferien, brauche man neue Lösungen. Außerdem sei bei einer schulautonomen Lösung darauf Rücksicht zu nehmen, dass Eltern oft Kinder in verschiedenen Schulen haben. „Wir haben es eigentlich noch nie geschafft, dass alle vier Kinder die gleichen Wochenenden verlängert haben“, so Hodanek, Vater von vier Kindern. Auch für Gruber wäre eine Vereinheitlichung positiv. Vor allem die „Freitagszwickeltage“ im Frühling — nach Fronleichnam und Christi Himmelfahrt — sollten zentral freigegeben werden. Beide könnten durchaus damit leben, dass die Dienstage nach Ostern und Pfingsten nicht mehr schulfrei wären. Klar sei aber, dass man eine gewisse Vorlaufzeit und Planbarkeit brauche. Eine Änderung wäre frühestens für das Schuljahr 2020/21 denkbar. Beide Elternvertreter hoffen, dass man nun in einen Diskussionsprozess starte. Bei den Schülervertretern ist es das Wichtigste, dass unterm Strich keine freien Tage gekürzt werden.

Frage der Wissenschaft

Auch der Lehrergewerkschaf-ter Paul Kimberger spricht sich für eine bundeseinheitliche Lösung aus und er rät dem Bildungsminister in den OÖN auch zur Befassung der Bildungswissenschaft in dieser Frage. Mit dem Verweis auf Daten und Fakten könne man verhindern, „dass bald wieder die nächste Ferien-Diskussion beginnt“. Faßmann bezweifelte dagegen die Sinnhaftigkeit einer wissenschaftlichen Arbeit für eine angestrebte „zeitnahe“ Lösung. Dafür müsse man zwei Gruppen von Schülern bilden — eine mit und eine ohne einheitliche Herbstferien — und einige Jahre später analysieren, ob es Auswirkungen auf die Bildungserträge gegeben habe, so Faßmann gestern.