Gleich am ersten Arbeitstag wird Ursula von der Leyen ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Am Sonntag will die neue EU-Kommissionschefin in Peking anrufen und dabei auch die Unterdrückung der muslimischen Uiguren ansprechen.

Den Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung wird das ungefähr so brennend interessieren wie die Nachricht von einer in Brüssel umgefallenen Flasche Bier mit Kirschgeschmack.

Natürlich ist VdL keine Träumerin und weiß sicher um die Begrenzheit des politischen Einflusses Europas im globalen Machtspiel. Aber weil jedem Anfang ein Zauber innewohnen soll, setzt sich auch die erste Frau an der Brüsseler Spitze hehre Ziele und spricht das Nullachtfuffzehn-Zauberwort: „Neustart!“

Den braucht es tatsächlich angesichts der Herkulesaufgabe, vor der die Oberkommissarin steht. Der träge Tanker EU soll quasi während des noch gar nicht richtig geplanten Umbaues wie eine schnittige Yacht elegant durch die weltpolitischen Wogen seegeln und es mit den immer dreister werdenden Freibeutern aufnehmen können.

„Der Zauber das Anfangs wird bald der Ernüchterung des Alltags weichen.“

Das wird es wohl nicht spielen. Dazu wird auch die Vielzahl von Kapitäninnen und Kapitänen an Bord beitragen, die der Deutschen ins Ruder greifen werden, weil die EU halt nun einmal eine Demokratie ist. Der Zauber das Anfangs wird daher bald der Ernüchterung des Alltags weichen.