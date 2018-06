Heroinschmuggel: Bande gesprengt

LINZ — Einen schwunghaften Heroin- und Kokainhandel hat ein im Bezirk Linz-Land wohnender 61-jähriger Türke über zwei Jahre hinweg betrieben. Nach monatelangen Ermittlungen konnten der Mann und seine vier Komplizen nun dingfest gemacht werden. Dem einschlägig Vorbestraften wird der Schmuggel von mehr als acht Kilogramm Heroin und 800 Gramm Kokain im Schwarzmarktwert von mehr als 700.000 Euro vorgeworfen. Gut dreieinhalb Kilogramm wurden in OÖ — vor allem im Großraum Linz — an Konsumenten weitergegeben, gab die Suchtgiftgruppe des Linzer Stadtpolizeikommandos bekannt.

Die Drogen soll der 61-Jährige von Gaziantep in der Türkei über Bulgarien, Rumänien und Ungarn nach Österreich gebracht und im Großraum Linz bzw. einmal in Spanien verkauft haben. Das Kokain wurde überwiegend in Bulgarien weiterveräußert. Dort konnten Drogenfahnder im Februar 2017 auch mehrere Mittäter festnehmen und fast 3,4 Kilo geschmuggeltes Heroin sicherstellen.

An der Grenze geschnappt

Davon unbeeindruckt, ging der 61-Jährige weiter seinen Geschäften nach. Er konnte allerdings im vergangenen März bei einem erneuten Versuch, 1,2 Kilogramm Heroin von der Türkei nach Bulgarien zu schmuggeln, geschnappt werden. Als Subverteiler wurden ein 30-jähriger Russe, eine Türkin (29), ein Kosovare (41) und ein 29-jähriger Türke — alle aus dem Bezirk Linz-Land — festgenommen werden. Der Russe soll zudem das Kellerabteil, das der 61-Jährige als Drogenbunker nutzte, aufgebrochen und daraus 400 Gramm Heroin gestohlen haben. Alle fünf Männer sitzen derzeit in Untersuchungshaft.