Der alpine Weltcup-Slalom der Herren ist am Sonntagvormittag kurz vor dem geplanten Start abgesagt worden. Zu “starker Wind” machte ein Rennen unmöglich, wie der Internationale Skiverband (FIS) mitteilte. FIS-Renndirektor Markus Waldner hofft, dass man diesen Slalom in der zweiten Jänner-Woche in Frankreich nachtragen kann.