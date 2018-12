Hersteller fahren beim Diesel unterschiedliche Strategien

Einige Konzerne halten am Selbstzünder fest, doch infolge der Elektrifizierung drehen andere dem Diesel den Rücken zu

Audi: Moderne, effiziente Diesel werden neben der Elektrifizierung und Hybridisierung der Audi-Modelle auch künftig Teil des Produkt-Portfolios sein. „Der Diesel leistet einen wertvollen Beitrag zur CO2-Reduktion“, heißt es auf Anfrage. Audi werde das Portfolio an Diesel-Motoren auch künftig beibehalten.

BMW: Der deutsche Autobauer bekennt sich „auch in Zukunft zum effizienten Dieselantrieb“. Ohne Diesel seien die vorgegebenen Verbrauchs- und Emissionsziele kaum erreichbar. Der Dieselmotor ist speziell für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich essenziell. Der größte Teil der weltweit in Fahrzeugen der BMW Group verbauten Dieselmotoren wird in Steyr hergestellt.

Fiat FCA: Bei der Erreichung der CO2-Ziele spiele ein effizienter Dieselantrieb eine wesentliche Rolle. Demzufolge wird es bei den Marken des FCA-Konzerns in naher Zukunft weiterhin dieses Aggregat im Portfolio geben.

Ford: „Unsere Antriebsstrategie fußt auf drei wesentlichen Säulen: der Weiterentwicklung von hochmodernen Verbrennungsmotoren, dem Ausbau von Elektroantrieb mit Batterie und der Hybridisierung“, heißt es im Statement von Ford auf Anfrage. Bei den Dieselmotoren setzt der US-Hersteller auf die EcoBlue-Motorenfamilie, welche mit verringertem Verbrauch und geringeren Emissionen Gewerbe- und Privatkunden überzeuge.

Groupe PSA (Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot): Die Groupe PSA wird auch weiterhin Diesel- und Benzinmotorisierungen anbieten und „antwortet damit auf die nach wie vor hohe Marktnachfrage nach Dieselmotoren“. Gleichzeitig startet der Konzern mit 2019 eine Elektrifizierungsoffensive mit dem Ziel im Jahr 2025 alle Modelle auch in einer elektrifizierten Version anbieten zu können. So lanciert der Konzern nächstes Jahr mit dem DS 3 Crossback das erste neue Modell mit reinem Elektroantrieb, aber auch mit Diesel- und Benzinmotor.

Honda: Der Dieselmotor spielt im Motorenangebot von Honda in Europa auch am Weg zur Elektrifizierung nach wie vor eine Rolle. Honda hat kürzlich seinen 120 PS starken 1.6 i-DTEC Dieselmotor für den Civic überarbeitet, damit er eine „hervorragende Kombination aus Leistung und Effizienz“ bietet. Ab dem Frühjahr 2019 wird dieser Motor auch im HR-V zum Einsatz kommen.

Hyundai: Der koreanische Hersteller erwartet eine Koexistenz unterschiedlichster Antriebsformen. Dabei gehe es darum, welche Antriebsform wofür am besten ist. Die niedrigeren Emissionswerte sind nur mit alternativen Antriebsformen und dem Diesel zu erreichen. Die Nachfrage nach alternativen Antriebsformen wird steigen, jedoch wird der Dieselmotor auch in den nächsten Jahren seine Daseinsberechtigung haben.

Jaguar Land Rover: Ab 2020 wird jedes neue Fahrzeug der britischen Automarke auch in einer elektrifizierten Variante angeboten; als Mild-Hybrid, Hybrid, Plug-in oder rein elektrisch betriebenes Fahrzeug. Bis dahin seien wegen der strengen Grenzwerte nochmals sauberere und effizientere Diesel- und Benzinmotoren unumgänglich. „Was den Diesel betrifft, so sind unsere Ingenium-Dieselmotoren die saubersten ihrer Art.“

Kia: Der koreanische Autohersteller will – gemäß seiner Verpflichtung bezüglich kontinuierlicher Weiterentwicklung – an allen zur Verfügung stehenden Antriebstechnologien weiter forschen, um Emissionsreduktionen zu maximieren. Für den Diesel gebe es nach wie vor Anwendungsmöglichkeiten, etwa auf der Langstrecke oder für Vielfahrer.

Mazda: Der japanische Autohersteller hat „eine Palette an modernen, leistungsfähigen Diesel- und Benzinmodellen, die alle gültigen Normen und gesetzlichen Vorgaben zuverlässig erfüllen“. Im Technologiefahrplan bis 2030 habe der Verbrennungsmotor weiterhin seinen fixen und relevanten Platz, ergänzt durch Elektro und Hybrid. Mazda forscht permanent an der Weiterentwicklung der Diesel-Technologie. Ab 2020 ist eine neue Generation an innovativen und sauberen Dieselmotoren geplant.

Mercedes-Benz: Die aktuelle Generation der Dieselmotoren ist beim Stuttgarter Premiumhersteller seit Kurzem von der Kompakt- bis zur Oberklasse verfügbar. Laut Vorstandsmitglied Ola Källenius habe Mercedes schon vor zwei Jahren aufgezeigt, wie die NOx-Herausforderung bei Dieselautos technisch gelöst werden könne. „Wir stehen voll und ganz zum modernen Diesel als Teil des Antriebs-Mix für die Zukunft“, so Källenius.

Mitsubishi: Beim japanischen Hersteller wird es ab Frühjahr 2019 beim neuen SUV Eclipse Cross erstmalig einen 2,2-Liter-Dieselmotor geben. Das L200 Pick-up-Modell kommt auch als kleines Nutzfahrzeug zum Einsatz, daher war dieser immer schon mit Dieselmotoren ausgestattet und dies wird auch so bleiben, stellt Mitsubishi klar. Aber die Zukunft gehört sicherlich den alternativen Antrieben – etwa als Mix aus Verbrennungs- und E-Motor oder rein elektrisch betriebene Fahrzeuge.

Nissan: Wie auch alle anderen Hersteller und Industrieverbände könne auch der japanische Autobauer den enormen Rückgang von Diesel sehen. Dessen plötzliches und kurzfristiges Ende sei jedoch nicht erwartbar. Zum jetzigen Zeitpunkt und für viele Kunden in ganz Europa werden moderne Dieselmotoren nach wie vor gefragt und daher weiterhin im Rahmen des Antriebsstrangs von Nissan verfügbar sein.

Porsche: Die Nachfrage nach Diesel-Modellen ist beim Sportwagenhersteller rückläufig. 2017 lag der weltweite Diesel-Anteil bei zwölf Prozent. Seit Februar hat Porsche keinen Diesel mehr im Portfolio. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen habe sich Porsche entschieden, keinen Diesel-Antrieb mehr anzubieten. „Porsche verteufelt den Diesel nicht. Er ist und bleibt eine wichtige Antriebstechnologie. Für uns als Sportwagenhersteller, bei dem der Diesel traditionell eine untergeordnete Rolle gespielt hat, sind wir zu der Überzeugung gelangt, künftig ohne Diesel auskommen zu wollen“, schreibt Porsche.

Renault (und Dacia): Der größte französische Autohersteller verabschiedet sich nicht vom Dieselmotor. „Renault beschäftigt sich traditionell sehr intensiv mit der Entwicklung nachhaltiger Technologien und Mobilitätskonzepte. Effiziente Benzin- und Dieselmotoren mit modernster Abgasreinigung und niedrigen Emissionswerten sind derzeit ebenso im Fokus wie unsere Investitionen in den Ausbau der rein elektrischen und elektrifizierten Fahrzeugflotte.“

Seat: „Der Dieselmotor ist ein wesentlicher Bestandteil der Lösung, CO2 nachhaltig zu reduzieren. Modernste Dieselmotoren, die die strengen Euro-6-Abgasnormen erfüllen, zählen zu den saubersten verfügbaren Antriebsarten. Darüber hinaus bestechen Dieselmotoren durch hohe Reichweiten“, schreibt Seat.

Skoda: Der Diesel habe eine Zukunft, ist man sich bei Skoda sicher. In Europa liegt der Diesel-Anteil bei Skoda bei zirka 45 Prozent. Bei kleineren Fahrzeugen, also in den Einstiegssegmenten, wird der Diesel schneller von anderen Antriebskonzepten ersetzt. Deshalb bietet der tschechische Hersteller beim Kleinwagen Fabia künftig keinen Diesel mehr an. Für Vielfahrer, die auf langen Strecken unterwegs sind, bleibt der Diesel eine lohnenswerte Alternative.

Subaru: „Subaru hat mit dem Boxer-Diesel nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal. Wir beobachten deswegen die Markt- sowie die regulativen Entwicklungen sehr genau. Es ist für uns zu früh, ein finales Urteil zum Diesel zu fällen. Die neue Subaru Global Platform – auf der zukünftig alle Modelle basieren werden – ist jedenfalls für alle Antriebsarten ausgelegt, was uns auch in Zukunft eine gewisse Flexibilität in diesem Bereich garantiert“, schreibt Subaru.

Suzuki: Der japanische Hersteller hat keine eigenen Dieselmotoren gebaut sondern diese extern zugekauft. Suzuki wird zukünftig in Europa keine dieselgetriebenen Pkw mehr anbieten.

Toyota: Klare Worte fand Johan van Zyl, CEO von Toyota Motor Europe: „Was den Dieselmotor betrifft, so wird sich Toyota mit diesem Antriebskonzept sukzessive aus Europa zurückziehen. Die Auslaufphase hat 2018 begonnen, Toyota wird keine neue Dieseltechnologie für Pkw mehr entwickeln sondern sich auf Hybride konzentrieren. Bei Nutzfahrzeugen, wo hohes Drehmoment und hohe Nutzlasten gefordert sind, wird Toyota weiterhin die neuesten Dieselmotoren anbieten.“

Volvo: Der schwedische Hersteller verfügt über eine moderne Dieselmotoren-Palette aber wird sich langfristig in der Zukunft auf die Entwicklung von Benzin-Motoren sowie reinen Elektro- und Hybrid-Antriebsvarianten konzentrieren. Volvo gibt aber die Zusage, die bestehende Dieselmotoren-Palette weiterhin auf etwaige Euro-Norm-Vorgaben zu optimieren.

VW: „Im Jahr 2026 beginnt der letzte Produktstart auf einer Verbrennerplattform”, sagte kürzlich VW-Chefstratege Michael Jost. Demnach dürften die letzten neuen Modelle als Benziner oder Diesel in den frühen 2030er-Jahren auf den Markt kommen. Bei VW steht die E-Mobilität – auch als Konsequenz aus dem Abgasskandal – ganz oben: Mit einem Investment von 44 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren.