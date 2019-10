Herzergreifender Abschied am Eis

Bewegend, tief traurig, herzergreifend: Es war einer der berührendsten Momente aller Zeiten in der Linzer Eishalle, als unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie der Black Wings gegen Fehervar Ex-Goalie Florian Janny gedacht wurde. Zu den Klängen von Enyas „Only Time“ erinnerte mitten am Eis ein Tisch mit zwei brennenden Kerzen, Helm, Fotos und Schläger an den sympathischen und allseits beliebten 25-Jährigen, der vor wenigen Tagen in Kitzbühel unter so tragischen Umständen aus dem Leben gerissen worden war.

Selbst nach dem „Danke“ des Hallensprechers blieb es mucksmäuschenstill, niemand wusste so recht, wohin mit den Emotionen, zu sehr ging das Ganze unter die Haut. Auch vor der Halle wurde ein Ort der Trauer aufgebaut, an dem die Fans Kerzen aufstellen und Erinnerungsstücke platzieren konnten.

Zur Normalität zurückzufinden war schwierig, wenngleich es sportlich optimal lief. Den souveränen 4:0-Erfolg widmeten die Linzer freilich auch dem Mann des Abends: Florian Janny.

Eine große Geste hatte zuvor schon Keeper David Kickert geliefert: Er wechselte von Jannys ehemaliger Nummer 31 auf die 70. „Aus Respekt vor Flo“, erklärte der Linzer Torhüter.

Das Heimspiel am Dienstag gegen den VSV wird indes auf 19.11. verschoben. Die Mannschaft reist geschlossen zum Begräbnis von Janny. cg