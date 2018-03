Herzergreifendes Musicaldrama

Premiere: Musical Frühling in Gmunden zeigt „Jane Eyre“ nach Brontee

Von Eva Hammer

Die Geschichte einer Gouvernante im viktorianischen England als Musical: Markus Olzinger, Intendant und Regisseur des Musical Frühlings in Gmunden, hat den außer-gewöhnlichen Stoff gemeinsam mit dem musikalischen Leiter Caspar Richter als spannendes Theater inszeniert. Am Donnerstag feierte das Musical „Jane Eyre“ nach einem Roman (1847) der englischen Schriftstellerin Charlotte Brontee seine deutschsprachige Erstaufführung. Das Original von Paul Gordon (Musik und Gesangstexte) kam 2000 am Broadway zur Uraufführung.

Anfangs fungiert die erwachsene Jane als Erzählerin im Hintergrund. Im Vordergrund eröffnet der Chor der Internatsschülerinnen „vom Hunger ausgezehrt und vollkommen entmutigt“. Einen Ansatz von Wärme findet die kleine Jane bei einer seelenverwandten Freundin, die aber bald an Typhus stirbt. Als Gouvernante gerät Jane auf Schloss Thornfield Hall. Es zieht sich ein wenig, bis das Erwartete endlich eintrifft: Der Schlossherr und die Gouvernante … noch kein glückliches Ende, sondern ein vernichtender Betrug! Der Geliebte ist bereits mit einer Wahnsinnigen verheiratet.

Brillantes Ensemble und Standing Ovations

Nach der Pause überschlagen sich die Ereignisse. Jane flüchtet vom Schloss, ein unbekannter Onkel vermacht ihr ein Vermögen und — finaler Tränendrüsendruck — der Wind erzählt ihr vom sehnsüchtigen Rufen des Geliebten auf Thornfield Hall. Jane findet ihren Geliebten blind, verkrüppelt, mittellos und zeigt, was wahre Liebe vermag.

Es ist die britische Noblesse eines brillanten Ensembles, das mit einer in allen Lebenslagen distanzierten Zurückhaltung, solche Szenen nicht in Zucker und Schmalz ersticken lässt. Elisabeth Sikora als Jane Eyre erlebt unter strengster Zurückhaltung eine emotionale Hochschaubahn. Schlossherr Yngve Gasoy Romdal überzeugt mit Stimme und raubeinigem Charme nicht nur seine Liebste. Den lustigen Part übernimmt Carin Filipcic als Mrs. Fairfax. Einen operettenhaften Charakter liefert Leah Delos Santos als Blanche Ingram. Wesentliches Qualitätsmerkmal sind die hervorragenden, mehrfach besetzten Nebenrollen, etwa Marcel Philipp Kraml, der mit samtenen Bariton belehrt: „Jane, Sie sind nicht für die Liebe gemacht, sondern für Arbeit und Ehe“. Insgesamt beeindruckt Wortwitz und Sprache der Übersetzung von Sabine Ruflair.

Bedeutender Künstler im Ensemble ist Ingo Kelp, der Herr über Licht, Schatten und Farbstimmungen im Bühnenbild von Markus Olzinger, der ein variables Kunstwerk mit Videowall schuf. Ob im dusteren Schloss, im Park unter der schicksalsträchtigen Kastanie, oder im grausam kalten Internat — soziale Kälte, aufkeimende Wärme, überwältigendes Glück gehen nicht zuletzt durch die optischen Lustgefühle zu Herzen.

Nach rund drei Stunden zeigt sich das Publikum begeistert von Ensemble und Orchester. Zu Recht Standing Ovations.