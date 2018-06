Herzflimmern: Neue Sonde beschleunigt Behandlung

LINZ – In Österreich leiden rund 150.000 Personen unter einer speziellen Herzerkrankung, dem Vorhofflimmern. Dabei leiten die Lungenvenen Strom in die Vorhöfe, was bei den Betroffenen Herzrasen, unregelmäßigen Puls, Atemnot, Brustschmerzen, Leistungsabfall und Schwindel verursacht. Die Folge können Herzschwäche oder sogar ein Schlaganfall sein. Es gibt zudem Hinweise, dass bei Personen mit Vorhofflimmern Demenz auftreten kann. Ursachen für die Erkrankung Bluthochdruck, Übergewicht und fortgeschrittenes Alter.

Derzeit werden Patienten mit einer Sonde behandelt, die über die Leiste in die linke Vorhofkammer geschoben wird, und dort schmerzlos Verödungen an den kritischen Punkten im Herzen entweder mit Hitze oder Kälte durchgeführt. Pro Punkt dauert die Behandlung bis zu 60 Sekunden, insgesamt bis zu drei Stunden. Der Arzt muss die Sonde lange Zeit ruhig halten, was nur sehr erfahrene Kardiologen beherrschen.

Eingriff wird schonender

Mit der neuen Hochfrequenz-Methode, die gestern von Oberarzt Prof. Helmut Pürerfellner am Ordensklinikum Linz Elisabethinen erstmals in Österreich vorgestellt wurde, dauert die Verödung jedes Punktes mittels hoher, aber kontrollierter Hitzeabgabe nur vier Sekunden, der gesamte Eingriff etwa eine Stunde. Auch weniger trainierte Behandler können die Sonde solange ruhig halten. Das macht den Eingriff für die Patienten sicherer und schonender, außerdem könnten pro Tag mehr als bisher nur zwei Menschen behandelt werden.

Pürerfellner nahm die Behandlung mit der neuen Technologie erstmals im Mai an Alois Schwaihofer aus Grödig bei Salzburg vor. Der 65-Jährige hatte unter massiver Atemnot gelitten wurde wurde zunächst in Salzburger vergeblich medikamentös behandelt. „Jetzt geht es mir gut, die Beschwerden sind so gut wie weg“, sagte Schwaighofer am Freitag bei der Österreich-Premiere für die neue Behandlung. Er muss lediglich aus Sicherheitsgründen weiter bludrucksenkende Medikamente nehmen.

In acht Kliniken in Europa wurden für eine Studie an insgesamt 50 Patienten derartige Eingriffe vorgenommen. Die Elisabethinen weisen mit in einer Woche neun erfolgreich und ohne Komplikationen vorgenommen Eingriffen die europaweit größte Erfahrung damit auf. Voraussichtlich wird die Methode 2019 freigegeben.

