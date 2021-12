Herzinfarkt am Steuer – 44-Jähriger starb in Oberösterreich

Ein 44-Jähriger hat am Dienstag am Steuer seines Wagens wohl einen Herzinfarkt erlitten und ist gegen 18.00 Uhr in Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) von der Braunauer Straße abgekommen.

Der Pkw fuhr eine Böschung hinunter, über ein Feld und eine Wiese und blieb bei einem Bach stehen.

Ein 48-jähriger Autofahrer bemerkte die Scheinwerfer des Wagens aus einiger Entfernung, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch.

Der 48-Jährige verständigte seinen Nachbarn, der zum Unfallort eilte und die Einsatzkräfte rief. Obwohl Ersthelfer der FF Uttendorf sofort mit der Reanimation begannen, starb der 44-Jährige an der Unfallstelle. Laut Notarzt dürfte er einen Herzinfarkt erlitten haben, teilte die Polizei mit.